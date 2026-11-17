Vecinos del edificio ubicado sobre Félix San Martín al 300, entre Chubut y Santa Cruz, en Neuquén, pasaron la madrugada de este martes 17 de noviembre durmiendo en la vereda, luego de haber perdido todas sus pertenencias incendio que se inició en una colchonería del sector este domingo.

En diálogo con el móvil de La Primera Mañana por AM550, las mujeres contaron cómo atravesaron las horas posteriores al siniestro, la incertidumbre por el estado de sus departamentos y la falta de respuestas habitacionales. Aseguran que se quedaron sin nada y que, pese a haber recurrido a distintas instancias, todavía no encontraron una solución.

Las damnificadas reclaman una solución habitacional urgente y aseguran que llevan dos días sin respuestas. Foto: Mejor Informado.

Una de las vecinas relató que se encontraba descansando después de haber llegado a su casa durante la madrugada, cuando comenzó a sentir mucho calor. Al advertir que había humo dentro del departamento, su pareja fue hasta la cocina y comprobó que la situación era preocupante. Poco después, la Policía golpeó la puerta y ordenó evacuar el edificio.

"Lo primero que hice fue agarrar a mi perra. Después le dije a mi hijo que se cambiara y saliera", recordó.

En un primer momento, los vecinos pensaron que la evacuación sería temporal y que podrían regresar una vez controlado el fuego. Sin embargo, alrededor de las 16, les permitieron ingresar únicamente para retirar documentación y algunas pertenencias. Luego, las puertas quedaron cerradas y ya no pudieron volver a sus viviendas.

La mujer contó que la colchonería, donde se habría originado el incendio, se hizo cargo de dos noches de alojamiento en un hotel. Sin embargo, ese acompañamiento se terminó y ahora no sabe dónde vivir con su hijo menor de edad.

"Hoy me encuentro en situación de calle. No tengo dónde ir, no tengo recursos económicos y tampoco tengo familia acá en Neuquén. Tengo que darle una solución a mi hijo y hoy, cuando lo saque del hotel a las 9 de la mañana, no tengo dónde llevarlo", expresó.

Además, explicó que su hijo no puede asistir a la escuela por el momento y que ella debe regresar a trabajar sin tener un lugar donde descansar ni higienizarse.

La vecina también contó que decidió quedarse en la vereda para acompañar a otra mujer que estaba cuidando las pocas pertenencias que pudieron rescatar los residentes. Durante la noche, incluso, atravesaron momentos de temor ante las amenazas de personas que dijeron que regresarían con herramientas para intentar ingresar al lugar.

Según les informaron los bomberos, el inmueble presenta destrucción total en la planta baja y daños por ahumamiento en la planta alta.

"Me quedé sin las piernas y sin los brazos"

Otra de las damnificadas contó que llegó desde Córdoba para trabajar en Neuquén y que había construido su actividad laboral dentro del departamento que alquilaba.

Allí tenía instalado su laboratorio, con máquinas y equipamiento que había conseguido después de mucho esfuerzo.

"Tenía todo en mi departamento. En una de las habitaciones tenía puesto todo mi laboratorio, todas mis máquinas, que me costaron sacrificio, sudor. Hoy no tengo nada de eso. Me quedé sin las piernas, sin los brazos, sin nada, porque no tengo ni casa ni trabajo", relató.

El incendio se desató en una colchonería ubicada sobre Félix San Martín al 300, entre Chubut y Santa Cruz, en la ciudad de Neuquén. Foto: Mejor Informado.

La mujer explicó que estaba durmiendo cuando la despertaron para advertirle sobre el incendio. Su pareja se encontraba trabajando y ella logró salir del edificio.

También cuestionó que, después de recibir inicialmente la indicación de que podrían regresar al día siguiente, se encontraron con que habían cambiado la cerradura.

"De un día para el otro nos quedamos literalmente sin nada. Estamos desesperadas. Circulamos fotos, videos, mostramos que estamos acá, literalmente en la calle, y no sabemos qué hacer", manifestó.

Además, remarcó que habían cumplido con el pago del alquiler y de los servicios pocos días antes del incendio. "Es injusto que esté en la calle, pasándola mal y rogándole a la gente por algo que nosotros pagamos", sostuvo.

Sin respuestas de la inmobiliaria

Por su parte, Melina, otra de las vecinas afectadas, aseguró que hasta el momento no recibieron una respuesta concreta sobre su situación.

Según explicó, el contacto con los responsables se realiza a través de la inmobiliaria, mediante el martillero público. Sin embargo, indicó que él les transmite que depende de la respuesta de la abogada de la propietaria.

"Lo único que nos dice es que tenemos que esperar. Nos dijeron que iba a venir un arquitecto a comprobar que el lugar ya no esté habitable. Tuvimos todo el día de ayer esperando una respuesta y seguimos igual", contó.

La mujer cuestionó la demora y expresó el agotamiento de las familias, que llevan dos días sin poder regresar a sus hogares. "¿Cuánto esperamos? Llevamos dos días en la calle", reclamó.

Mientras esperan una definición sobre el estado del edificio y una respuesta de los responsables, las vecinas apelan a la solidaridad de los neuquinos. Durante estas horas recibieron alimentos, frazadas, agua y otros elementos de primera necesidad de personas y comercios de la zona.

Ahora, su principal reclamo es conseguir una solución habitacional urgente que les permita salir de la vereda y recuperar un mínimo de estabilidad después de haber perdido sus hogares.