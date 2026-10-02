Incendio en el Comedor Tía Isabel en Centenario: cómo ayudar y qué necesitan para volver a funcionar

Un incendio de enormes dimensiones destruyó durante la noche del miércoles 30 de septiembre buena parte del Comedor Tía Isabel, en Centenario, y dejó importantes pérdidas para el espacio comunitario que desde hace años brinda asistencia a familias de la zona. Ahora, la comunidad puede ayudar a recuperar parte de lo perdido.

El fuego comenzó alrededor de las 23:20 en la zona de las calles Estados Unidos y Nicolás Guillén, en el barrio Vista Hermosa, y rápidamente se extendió por la vivienda familiar donde funcionaba el comedor. La responsable del espacio, Isabel Morales, contó que diariamente entregaban unas 180 viandas y también asistían a adultos mayores, chicos con discapacidad y personas no videntes.

Quienes puedan colaborar pueden comunicarse al 2994237028. Actualmente se necesita recuperar alimentos, ropa, útiles, mercadería y otros elementos que permitan volver a poner en funcionamiento el comedor y retomar la asistencia a las familias que dependían de las viandas y los bolsones.

Alimentos, ropa y mercadería: la ayuda que necesitan

La urgencia ahora está puesta en recuperar los elementos necesarios para volver a brindar asistencia. Además de los alimentos para las viandas y los bolsones, se necesita ropa, útiles, mercadería y todo aquello que pueda contribuir a reconstruir el espacio y recuperar el trabajo comunitario.

El incendio afectó cerca del 90% del edificio donde funcionaba el Comedor Tía Isabel.

Morales explicó que habían reunido ropa y mercadería para asistir a familias de Vista Alegre, el lago, Planicie Banderita y distintas zonas rurales. Una parte importante de esos elementos también fue alcanzada por el fuego y quedó destruida.

El comedor no solamente funcionaba como un lugar de entrega de alimentos, sino también como un espacio de contención para personas que atravesaban situaciones de violencia de género. Por eso, las pérdidas afectan tanto la capacidad de asistencia como el espacio que durante años estuvo destinado a acompañar a quienes necesitaban ayuda.

El fuego afectó gran parte del edificio

Cerca del 90% del edificio resultó afectado por el incendio. Sin embargo, el trabajo de los Bomberos Voluntarios de Centenario permitió preservar una parte fundamental de las instalaciones.

“Pudimos conseguir que el fuego no avance sobre la cocina comedor. Es una cocina industrial, parte de los freezer”, explicó Patricio Álvarez, jefe de Bomberos Voluntarios de Centenario.

A pesar de que esa zona pudo ser protegida, las llamas destruyeron una gran cantidad de ropa que estaba almacenada para ser entregada, además de alimentos, electrodomésticos y otros elementos necesarios para el funcionamiento cotidiano del comedor.

También quedó completamente destruida parte de la vivienda familiar utilizada para atender a las personas que acudían al lugar en busca de asistencia.

Una familia que tuvo que salir rápidamente

La noche del incendio también estuvo marcada por el momento en que la familia tuvo que abandonar la vivienda. Isabel Morales contó que había llevado a su nieta a acostarse cuando un vecino les avisó que el lugar se estaba incendiando.

En medio del humo, su hija fue a buscar a su marido, que se había acostado porque estaba cansado. El hombre tuvo que salir de la vivienda en ropa interior y recién después pudieron tomar algunas prendas antes de ponerse a salvo.

Ahora, mientras se intenta recuperar lo que quedó del comedor, la prioridad está puesta en volver a reunir alimentos y mercadería para que las familias que recibían asistencia no queden sin las viandas y los bolsones.

La colaboración puede incluir alimentos, ropa, útiles, mercadería y otros elementos que permitan reconstruir el espacio y recuperar, de manera progresiva, la tarea que el Comedor Tía Isabel llevaba adelante en la comunidad.