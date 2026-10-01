Un incendio de enormes dimensiones destruyó durante la noche del miércoles buena parte del Comedor Tía Isabel, en Centenario, un espacio que además de entregar alimentos y viandas cumplía una función de contención para personas que atravesaban situaciones de violencia de género.

El fuego se desató pasadas las 23:20 en la zona de Estados Unidos y Nicolás Guillén, en el barrio Vista Hermosa, y rápidamente se extendió por la vivienda familiar donde funcionaba el comedor.

Cuando los Bomberos Voluntarios llegaron, encontraron un escenario crítico. Las llamas ya habían tomado prácticamente todo el edificio y existía además un riesgo concreto de propagación hacia las viviendas ubicadas en los alrededores.

Las llamas avanzaron por toda la vivienda

Patricio Álvarez, jefe de Bomberos Voluntarios de Centenario, contó en diálogo con La Mañana es de la Primera, por AM550, que al recibir el aviso no sabía que se trataba del comedor.

“Cuando nos pasaron la dirección no imaginaba que sea en el comedor. Cuando llegamos estaba el incendio declarado en toda la vivienda”, explicó Álvarez.

El incendio también destruyó alimentos, ropa y elementos destinados a la comunidad. Foto: Gentileza Centenario Noticias

Los bomberos concentraron primero el trabajo en impedir que el fuego alcanzara las casas linderas. Después comenzaron las tareas de enfriamiento y remoción de los sectores afectados.

La magnitud del incendio quedó reflejada en los daños. Cerca del 90% del edificio resultó afectado, aunque los bomberos consiguieron preservar una parte fundamental del espacio.

“Pudimos conseguir que el fuego no avance sobre la cocina comedor. Es una cocina industrial, parte de los freezer”, señaló el jefe del cuartel.

El intenso calor también provocó daños estructurales importantes. Álvarez explicó que un caño había quedado doblado por las temperaturas alcanzadas durante el incendio.

La cocina industrial y parte de los freezers pudieron ser preservados. Foto: Gentileza Centenario Noticias

Un comedor que daba mucho más que comida

El lugar no era solamente un espacio donde se preparaban alimentos. Allí concurrían numerosas personas y también se entregaban viandas y alimentos durante la tarde.

“Es mucha gente la que concurre, además entregan viandas, a la tarde también se entregan alimentos”, contó Álvarez.

El fuego también destruyó una gran cantidad de ropa que estaba almacenada para ser entregada, además de alimentos, electrodomésticos y otros elementos destinados al funcionamiento del comedor.

Parte de la vivienda utilizada para atender a quienes necesitaban ayuda también quedó completamente destruida.

La dimensión de las pérdidas golpea especialmente por el trabajo comunitario que se realizaba allí desde hace años.

Dos dotaciones intervinieron para controlar el incendio y evitar que avanzara hacia otras casas. Foto: Gentileza Centenario Noticias

Bomberos evitó que el fuego llegara a las casas

Mientras las llamas consumían el edificio, el principal objetivo de los bomberos fue evitar que el incendio se propagara.

El jefe del cuartel explicó que la cercanía con otras viviendas obligó a concentrar buena parte del operativo en controlar la propagación. Las tareas se extendieron durante varias horas y finalizaron cerca de las 4 de la madrugada.

Las personas que se encontraban en la vivienda lograron salir inmediatamente y no hubo heridos.

“Obvio que está la tranquilidad de que las personas estaban afuera”, expresó Álvarez.

La Policía, en tanto, trabajó en el lugar para realizar las pericias y determinar cómo comenzó el incendio. Una de las hipótesis iniciales apunta a un posible desperfecto eléctrico, aunque las causas todavía deben establecerse.

Bomberos trabajó durante horas para evitar que las llamas llegaran a otras casas. Foto: Gentileza Centenario Noticias

Ahora necesitan volver a empezar

El incendio dejó prácticamente inutilizado un espacio que durante años fue sostenido con trabajo comunitario y aportes para poder continuar con la entrega de alimentos.

Álvarez recordó que desde Bomberos conocían el funcionamiento del comedor y que incluso habían destinado allí algunas donaciones que recibían.

“Nos da pena porque sabemos del trabajo que hacen por la comunidad. Siempre que pueden colaborar lo hacen así que ahora es tiempo de ayudarlos a ellos”, sostuvo el jefe de Bomberos.

Las llamas destruyeron buena parte de lo que permitía mantener en funcionamiento el comedor. Pero una parte de la cocina industrial y algunos freezers pudieron ser salvados, elementos que ahora pueden convertirse en el punto de partida para reconstruir el espacio.