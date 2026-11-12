Se incendió la manguera de una garrafa mientras cocinaba, resultó ilesa y su perro terminó haciéndose un festín

Una situación que pudo terminar con consecuencias más graves se registró en una vivienda de Centenario, cuando una joven cocinaba carne al horno y la manguera de la garrafa que utilizaba comenzó a prenderse fuego.

El episodio ocurrió en una casa ubicada sobre la calle Elías Sapag y motivó la intervención de los Bomberos Voluntarios, que llegaron al lugar para controlar las llamas y evitar que el incidente se extendiera.

La joven se encontraba en buen estado de salud y no sufrió lesiones. Sin embargo, el fuego alcanzó una pared de la vivienda, por lo que los bomberos debieron trabajar para controlar la situación y enfriar el sector afectado.

Los bomberos de Centenario acudieron al lugar y apagaron el incendio sobre calle Elías Sapag - Foto: Centenario Digital

Cómo fue el operativo de los bomberos en Centenario

Al llegar, el personal bomberil interrumpió de inmediato el suministro de gas y utilizó agua para controlar el fuego y realizar el enfriamiento de la zona comprometida.

Una vez que lograron controlar el incidente, los efectivos procedieron a ventilar el ambiente para disipar posibles gases acumulados y comprobar que no existieran nuevos riesgos.

Afortunadamente, no hubo personas heridas y la intervención pudo concluir sin consecuencias de gravedad para la familia.

Pero el episodio tuvo un desenlace inesperado. Cuando los bomberos retiraron la carne y los chorizos que se estaban cocinando, el perro de la familia aprovechó la oportunidad, se apoderó del asado y terminó convirtiéndose en uno de los protagonistas de la jornada.

Los riesgos de tener una garrafa cerca de la cocina

La ubicación de una garrafa dentro de una cocina requiere especial atención. Cuando un cilindro de gas se encuentra demasiado cerca del horno, las hornallas u otra fuente de calor, queda expuesto a temperaturas que pueden comprometer su seguridad. Una manguera deteriorada, una conexión defectuosa o una pérdida de gas también pueden provocar incendios y situaciones de mayor gravedad.

Por eso, es importante instalar las garrafas en lugares ventilados, alejados de fuentes de calor y siguiendo las indicaciones de seguridad del fabricante y de personal matriculado. También se deben utilizar reguladores y mangueras habilitados, revisar periódicamente las conexiones y evitar improvisar reparaciones. La garrafa debe permanecer en posición vertical y nunca debe exponerse directamente al calor.

Qué hacer ante un incendio o una pérdida de gas

Si se produce un incendio en una manguera o conexión de gas, la prioridad es proteger a las personas. No hay que intentar manipular la garrafa, desconectar la manguera ni apagar las llamas si eso implica acercarse al foco de fuego. Si es posible interrumpir el suministro sin exponerse, debe hacerse; de lo contrario, hay que evacuar la vivienda, alejarse del lugar y pedir asistencia a los bomberos. Tampoco se deben accionar interruptores eléctricos, encender luces o utilizar elementos que puedan generar chispas. Estas recomendaciones buscan evitar que una fuga de gas provoque una explosión.

En la provincia de Neuquén, ante un incendio se debe llamar al 100 (Bomberos). También están disponibles el 107 (SIEN) para emergencias médicas y el 101 (Policía). Si se percibe olor a gas, hay que ventilar el ambiente si puede hacerse sin riesgo, evitar cualquier fuente de ignición, salir de la vivienda y no volver a ingresar hasta que los servicios de emergencia indiquen que es seguro. Nunca se debe intentar localizar una pérdida con una llama ni reparar una conexión por cuenta propia: la revisión debe quedar en manos de personal especializado.