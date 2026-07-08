Tuvieron que usar una cámara térmica para encontrar las llamas: rompieron la pared y lograron extinguir el incendio

La rápida respuesta de los equipos de emergencia permitió controlar un foco de incendio que se había iniciado en una vivienda del barrio Calfuco, en Villa La Angostura. El hecho ocurrió durante la tarde del martes en un domicilio ubicado sobre calle Ojo de Agua al 150, donde se desplegó un operativo para detectar y sofocar el sector afectado.

Bomberos Voluntarios informó que el llamado de alerta ingresó a las 16:30 y, al llegar al lugar, la primera dotación constató la presencia de un foco ígneo en una zona ubicada detrás de un fogón hogar, próxima a un baño de la vivienda. Ante la imposibilidad de determinar a simple vista el punto exacto debido al calor acumulado en la estructura, se utilizó una cámara térmica para ubicar las áreas con mayor temperatura.

El operativo incluyó apertura de pared, retiro de aislamiento afectado y enfriamiento del sector comprometido.

Con la zona comprometida ya identificada, los efectivos realizaron una apertura en la pared para acceder al interior de la estructura, donde las llamas habían afectado el aislamiento de celulosa. El material dañado fue retirado y posteriormente se aplicó agua para enfriar el sector, logrando eliminar el riesgo de reactivación y controlar por completo la emergencia.

El trabajo coordinado permitió que el incendio no se extendiera hacia otros sectores de la vivienda y no se registraron personas heridas. Del operativo también participaron efectivos de la Comisaría 28 y personal de Protección Civil, quienes colaboraron con las tareas desarrolladas durante la intervención.