Estudiantes de cuarto año C del CPEM N° 71 de Centenario desarrollaron el dispositivo, al que llamaron "Robot Cuidado". La propuesta surgió de un trabajo interdisciplinario de la orientación en Informática y busca aportar herramientas para facilitar tareas vinculadas con la atención de la salud.

El proyecto fue coordinado por Jorge Navarro, responsable del Ciclo Orientado de Informática, y comenzó a fines de junio. Para su desarrollo, los alumnos integraron conocimientos de cuatro materias: Base de Datos, Programación, Diseño de Software y Diseño de Interfaz. Además, utilizaron el kit de robótica Ultimate 2.0 y el software mBlock para construir y programar el dispositivo.

Uno de los principales componentes del dispositivo es un brazo robótico capaz de colocar vendajes en heridas superficiales y quemaduras.

Entre sus principales funciones, el robot cuenta con instrumental para medir el ritmo cardíaco y la temperatura corporal. También incorpora un brazo robótico que puede colocar vendajes de manera autónoma en heridas superficiales y quemaduras. La intención es que pueda colaborar con el personal de Salud y facilitar algunas tareas, además de brindar herramientas para que las personas puedan realizar determinados cuidados de manera práctica.

«Intentamos combinar la tecnología con el cuidado de las personas», explicó la estudiante Tatiana Graf al referirse al objetivo de la iniciativa. Por su parte, Tobías Pérez detalló algunas de las funciones incorporadas al dispositivo y el funcionamiento del brazo robótico.

El proyecto integró conocimientos de cuatro materias de la orientación en Informática y fue coordinado por el docente Jorge Navarro.

El trabajo fue distinguido en la Expo EducaTIC 2026, cuya instancia final se realizó en octubre en el Centro de Convenciones Domuyo de Neuquén capital. La propuesta del CPEM 71 formó parte de los ocho proyectos escolares premiados en la competencia provincial, que reunió iniciativas de distintas localidades y niveles educativos.

RobotCuidado recibió un reconocimiento en la Expo EducaTIC 2026, realizada en el Centro de Convenciones Domuyo de Neuquén capital.

El proceso también permitió que los estudiantes asumieran diferentes responsabilidades, desde la organización de las piezas y la coordinación del armado hasta la programación, el diseño de circuitos y la documentación de las actividades. De esta manera, Robot Cuidado se convirtió en una experiencia que combinó conocimientos técnicos, creatividad y trabajo en equipo, con una propuesta orientada a generar un aporte concreto para la comunidad.