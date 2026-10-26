Un devastador incendio ocurrido en una zona cercana al Mirador Belvedere dejó a una familia de Villa La Angostura sin sus pertenencias. Frente a las pérdidas materiales, vecinos de la localidad neuquina organizaron una campaña solidaria para reunir elementos esenciales y brindarles apoyo en este momento difícil.
La iniciativa busca dar respuesta a las necesidades más urgentes del grupo familiar, desde ropa y alimentos hasta artículos indispensables para equipar nuevamente el hogar. La convocatoria está abierta a quienes puedan colaborar con donaciones o realizar un aporte económico.
Qué donaciones necesita la familia
De acuerdo con la convocatoria difundida La Angostura Digital, se reciben los siguientes elementos:
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Ropa y calzado: zapatillas talle 37, pantalones talle 42/44, remeras talle M o L y pulóveres talle L.
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Elementos para el hogar: colchones, frazadas y muebles.
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Alimentos: productos no perecederos.
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Artículos de higiene personal: productos de uso cotidiano.
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Aportes económicos: para ayudar a afrontar las necesidades derivadas de las pérdidas.
Los organizadores destacaron que cualquier colaboración puede ser importante para acompañar a la familia en la recuperación de sus pertenencias.
Cómo colaborar con la campaña solidaria en Villa La Angostura
Quienes puedan ayudar a la familia damnificada por el incendio en Belvedere tienen dos alternativas para colaborar, según la información difundida por los impulsores de la iniciativa.
Para coordinar donaciones
+54 92944-146595
Contacto para consultar y coordinar la entrega de ropa, alimentos, colchones, frazadas, muebles y otros elementos.
Alias informado para realizar una transferencia
Pati.Tkz36
La campaña apela a la solidaridad de los vecinos de Villa La Angostura para que la familia pueda comenzar a recuperarse de las pérdidas. En situaciones como esta, la ayuda comunitaria permite reunir elementos de primera necesidad y acompañar a quienes deben afrontar de nuevo cuestiones básicas de la vida cotidiana.