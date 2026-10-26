Un devastador incendio ocurrido en una zona cercana al Mirador Belvedere dejó a una familia de Villa La Angostura sin sus pertenencias. Frente a las pérdidas materiales, vecinos de la localidad neuquina organizaron una campaña solidaria para reunir elementos esenciales y brindarles apoyo en este momento difícil.

La iniciativa busca dar respuesta a las necesidades más urgentes del grupo familiar, desde ropa y alimentos hasta artículos indispensables para equipar nuevamente el hogar. La convocatoria está abierta a quienes puedan colaborar con donaciones o realizar un aporte económico.

Qué donaciones necesita la familia

De acuerdo con la convocatoria difundida La Angostura Digital, se reciben los siguientes elementos:

Ropa y calzado: zapatillas talle 37, pantalones talle 42/44, remeras talle M o L y pulóveres talle L .

Elementos para el hogar: colchones, frazadas y muebles .

Alimentos: productos no perecederos .

Artículos de higiene personal: productos de uso cotidiano .

Aportes económicos: para ayudar a afrontar las necesidades derivadas de las pérdidas.

Los organizadores destacaron que cualquier colaboración puede ser importante para acompañar a la familia en la recuperación de sus pertenencias.

Cómo colaborar con la campaña solidaria en Villa La Angostura

Quienes puedan ayudar a la familia damnificada por el incendio en Belvedere tienen dos alternativas para colaborar, según la información difundida por los impulsores de la iniciativa.

Para coordinar donaciones

+54 92944-146595

Contacto para consultar y coordinar la entrega de ropa, alimentos, colchones, frazadas, muebles y otros elementos.

Alias informado para realizar una transferencia

Pati.Tkz36

La campaña apela a la solidaridad de los vecinos de Villa La Angostura para que la familia pueda comenzar a recuperarse de las pérdidas. En situaciones como esta, la ayuda comunitaria permite reunir elementos de primera necesidad y acompañar a quienes deben afrontar de nuevo cuestiones básicas de la vida cotidiana.