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Llamas devastadoras

Incendio en Villa La Angostura: lanzan una campaña solidaria para ayudar a una familia que perdió todo

Una familia que vive cerca del Mirador Belvedere perdió todas sus pertenencias en un incendio. Vecinos de la localidad cordillerana reciben donaciones de ropa, alimentos, colchones, frazadas y muebles, además de aportes económicos.

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Por Redacción Mejor Informado
Lunes, 26 de octubre de 2026 a las 14:42
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Lanzan una campaña para ayudar a una familia de Villa La Angostura que lo perdió todo en un incendio en la zona del Mirador Belvedere - Foto: La Angostura Digital

Un devastador incendio ocurrido en una zona cercana al Mirador Belvedere dejó a una familia de Villa La Angostura sin sus pertenencias. Frente a las pérdidas materiales, vecinos de la localidad neuquina organizaron una campaña solidaria para reunir elementos esenciales y brindarles apoyo en este momento difícil.

La iniciativa busca dar respuesta a las necesidades más urgentes del grupo familiar, desde ropa y alimentos hasta artículos indispensables para equipar nuevamente el hogar. La convocatoria está abierta a quienes puedan colaborar con donaciones o realizar un aporte económico.

Qué donaciones necesita la familia

De acuerdo con la convocatoria difundida La Angostura Digital, se reciben los siguientes elementos:

  • Ropa y calzado: zapatillas talle 37, pantalones talle 42/44, remeras talle M o L y pulóveres talle L.

  • Elementos para el hogar: colchones, frazadas y muebles.

  • Alimentos: productos no perecederos.

  • Artículos de higiene personal: productos de uso cotidiano.

  • Aportes económicos: para ayudar a afrontar las necesidades derivadas de las pérdidas.

Los organizadores destacaron que cualquier colaboración puede ser importante para acompañar a la familia en la recuperación de sus pertenencias.

Cómo colaborar con la campaña solidaria en Villa La Angostura

Quienes puedan ayudar a la familia damnificada por el incendio en Belvedere tienen dos alternativas para colaborar, según la información difundida por los impulsores de la iniciativa.

Para coordinar donaciones

+54 92944-146595

Contacto para consultar y coordinar la entrega de ropa, alimentos, colchones, frazadas, muebles y otros elementos.

Alias informado para realizar una transferencia

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La campaña apela a la solidaridad de los vecinos de Villa La Angostura para que la familia pueda comenzar a recuperarse de las pérdidas. En situaciones como esta, la ayuda comunitaria permite reunir elementos de primera necesidad y acompañar a quienes deben afrontar de nuevo cuestiones básicas de la vida cotidiana.

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