La AIC sigue la crecida de los ríos Neuquén y Limay ante las lluvias, que no dan tregua en la región

Ante las precipitaciones persistentes registradas en la región cordillerana y el incremento de los aportes de agua a las cuencas, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) mantiene el monitoreo de los caudales y la operación de los embalses para regular los escurrimientos y reducir el impacto de posibles crecidas.

En diálogo con Radio y Televisión del Neuquén (RTN), Horacio Collado, secretario técnico de la AIC, explicó que el río Neuquén presenta actualmente caudales de entre 500 y 550 metros cúbicos por segundo (m³/s). Asimismo, señaló que el organismo prevé mantener las erogaciones por debajo de los 600 m³/s, valor identificado por las provincias como referencia para la línea de ribera.

Collado indicó que las lluvias de las últimas semanas, sumadas a las precipitaciones acumuladas y a la saturación de los suelos, generan aportes sostenidos a los ríos. Esta situación requiere ajustar la operación de los embalses y realizar mayores erogaciones desde el compensador de El Chocón.

En relación con el riesgo de crecidas extraordinarias, el funcionario explicó que el río Neuquén cuenta con un único embalse para regular sus caudales, lo que limita el margen de maniobra ante determinados eventos hidrológicos. No obstante, destacó que las normas de manejo del agua contemplan la reserva de capacidad en los embalses para atenuar picos de crecida, de acuerdo con las distintas épocas del año.

El secretario técnico también recordó que, si bien las grandes crecidas asociadas a lluvias intensas en la cordillera son posibles, suelen ser eventos de corta duración y su evolución depende de las condiciones meteorológicas y de los aportes que recibe cada cuenca.

Recuperación de los embalses

Otro de los aspectos destacados por Collado fue la recuperación de los embalses luego de varios años de sequía. Según explicó, hasta julio persistían condiciones de escasez hídrica, pero entre mediados de ese mes y septiembre se registraron importantes aportes de lluvia y nieve que permitieron mejorar rápidamente los niveles de almacenamiento.

Consideró, en tal sentido, que la recuperación constituye una noticia favorable para la disponibilidad de agua y las necesidades de abastecimiento durante los próximos períodos.

Asimismo, señaló que los ciclos húmedos y secos forman parte de la variabilidad hidrológica de la región. Aunque fenómenos climáticos como El Niño pueden contribuir a explicar determinados períodos lluviosos, remarcó que las precipitaciones y las crecidas responden a distintas condiciones que deben analizarse en cada cuenca.