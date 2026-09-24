Villa El Chocón tendrá nuevas obras de infraestructura para incorporar agua, cloacas, gas y energía eléctrica en sectores ubicados sobre tierras municipales. El anuncio forma parte de los acuerdos firmados entre el Gobierno de Neuquén y los gobiernos locales, dentro del segundo Pacto de Gobernanza provincial.

“Es una obra más que esperada. Ya hace muchísimos años estamos esperando que lleguen este tipo de inversiones para la localidad”, destacó el intendente Pablo Di Fonzo en diálogo con Entretiempo por AM550. También valoró el alcance provincial de los convenios y señaló que el municipio pudo acceder a distintos instrumentos para infraestructura y políticas públicas.

Uno de los sectores que tendrá mayor intervención será el barrio Llequén. Allí, la falta de una red cloacal con capacidad suficiente se convirtió en una de las principales necesidades para el crecimiento de la zona.

“Hoy estábamos con ese inconveniente de que la cloaca que hay es una planta vieja, que ya excedió el límite de capacidad de vecinos que la utilizan”, explicó Di Fonzo. El intendente aseguró que la nueva etapa permitirá avanzar con los servicios que la localidad espera desde hace años.

Llequén concentrará parte de las nuevas obras

La intervención alcanzará las tierras que pertenecen a la Municipalidad de Villa El Chocón. El municipio espera que los trabajos permitan ampliar la infraestructura básica en sectores que todavía necesitan mejorar su cobertura.

“Hace muchísimos años estamos esperando esta obra y hoy, con este convenio, ya es una realidad que las vamos a tener, tanto agua como gas y energía”, sostuvo el jefe comunal.

El acuerdo provincial contempla para Villa El Chocón obras de agua, cloacas, gas y energía eléctrica, además de aportes correspondientes a la descentralización del tercer y cuarto trimestre de 2026.

El intendente aseguró que la nueva etapa permitirá avanzar con los servicios que la localidad espera desde hace años.

Di Fonzo también destacó otro convenio de cooperación y financiamiento firmado entre la Provincia y los gobiernos locales. En este caso, los fondos estarán destinados a intervenciones de menor escala que el municipio utilizará en distintos puntos de la villa.

“Lo vamos a utilizar para embellecer la villa y para hacer algunas obras referidas al turismo”, explicó. Entre los trabajos mencionó la finalización de senderos, costaneras y nuevos miradores.

La apuesta turística se suma a las obras de servicios básicos. Para el intendente, ambos aspectos forman parte de una misma transformación de Villa El Chocón, una localidad cuya actividad también está vinculada con el paisaje del lago y los espacios destinados a quienes la visitan.

El municipio también sumará recursos para políticas públicas

El intendente destacó que Villa El Chocón accedió a tres convenios durante la jornada de firmas. Además de las obras de infraestructura y los aportes para intervenciones menores, el municipio incorporó herramientas vinculadas con la descentralización de políticas públicas.

“También está el de descentralización, que es para las políticas públicas, para todo lo que conllevan las leyes de niñez, adolescencia, mujeres y todo lo que se refiere a políticas públicas”, detalló Di Fonzo.

El jefe comunal resumió el resultado de los acuerdos con una frase: “Nos fuimos completitos porque logramos obras de gran magnitud, obras de menor magnitud y, además, trabajar todo lo que es la política pública, que es trabajar con los vecinos”.

La mirada del intendente también se extendió al presente turístico de la localidad. Según contó, el nivel del lago viene aumentando y genera expectativas para la próxima temporada de verano.

“Estamos disfrutando muchísimo todo lo que es del lado del lago, porque está subiendo bastante la cota de agua”, señaló. Di Fonzo agregó que esperan “un lago hermoso, con el agua al máximo”, para aprovechar durante el verano.

“Hoy tenemos un mirador, que es el Mirador de la Fe o de la Cruz, que es un mirador muy lindo. Se ve toda la localidad y desde ahí se ve cómo fue creciendo de a poco”, describió.

El intendente recordó además el vínculo histórico de ese lugar con la construcción de la represa. Según relató, quienes trabajaban en la obra lo utilizaban para observar los avances de la localidad y del proyecto hidroeléctrico.

“Lo utilizaban quienes en ese momento estaban con la obra del siglo para ir a ver los avances de la localidad y de la represa”, contó Di Fonzo.

Con los nuevos convenios, Villa El Chocón tendrá una agenda que combina infraestructura básica, intervenciones turísticas y descentralización de políticas públicas. Los trabajos previstos para agua, cloacas, gas y electricidad se incorporan al conjunto de obras acordadas para distintos municipios y comisiones de fomento de Neuquén.

La entrevista completa a Pablo Di Fonzo: