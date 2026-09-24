Neuquén adjudicó a una empresa argentina la construcción del CDC de Villa El Chocón

El Gobierno de Neuquén, a través del Ministerio de Infraestructura, adjudicó la construcción del nuevo Centro Deportivo Comunitario (CDC) de Villa El Chocón. La obra estará a cargo de la empresa Mecall S.R.L., con una inversión de $4.264.248.824 a valores de junio de 2026 y un plazo de ejecución de un año.

La adjudicación fue formalizada mediante el decreto firmado por el gobernador Rolando Figueroa, luego del proceso de licitación pública número 06/26. La obra se desarrollará en un sector contiguo al barrio Llequén, con acceso por calle Pedro Salvatori, en un área de la localidad que se encuentra en proceso de consolidación urbana.

Cuál será la superficie del proyecto y qué contempla

El nuevo edificio tendrá aproximadamente 1.500 metros cuadrados cubiertos y será destinado a la práctica de actividades deportivas, incluidos encuentros y competencias, además de propuestas culturales, recreativas y reuniones comunitarias.

El proyecto contempla un Salón de Usos Múltiples (SUM), salón flexible, cocina, sanitarios, baño accesible, espacios de circulación y una sala de máquinas. En el exterior se ejecutarán un playón deportivo, sectores de juegos y estacionamiento, rampas y escaleras, áreas parquizadas, pérgola, mástil, veredas y un portal de acceso.

El SUM contará con una cancha de 15x28 metros y gradas metálicas retráctiles con capacidad para 400 personas. El edificio incluirá además equipamiento para distintas disciplinas deportivas, como arcos, aros y postes de vóley.

La propuesta arquitectónica fue desarrollada considerando las características particulares del terreno y las condiciones climáticas de Villa El Chocón, especialmente los fuertes vientos, la orientación solar y el desnivel natural del lote.

Entre sus características constructivas, el proyecto incorpora paneles solares, carpinterías de PVC con doble vidriado hermético (DVH), cubierta con paneles termoaislantes y pisos deportivos de alta durabilidad.

Con esta adjudicación, el CDC de Villa El Chocón se suma a la red de infraestructura deportiva y comunitaria que la Provincia desarrolla en todo el territorio. Actualmente se encuentran en ejecución ocho centros en Andacollo, Los Guañacos, Huinganco, Las Coloradas, Moquehue, Villa del Nahueve, Coyuco-Cochico y Senillosa.

A estos se suman otros proyectos que se encuentran en distintas etapas de desarrollo, entre ellos el de San Patricio del Chañar y el recientemente licitado en Plottier. En total, la provincia proyecta una red de 20 centros deportivos comunitarios distribuidos en las distintas regiones de Neuquén.

La iniciativa busca ampliar el acceso a infraestructura deportiva, cultural y comunitaria, con edificios concebidos para adaptarse a las necesidades de cada localidad y generar espacios de encuentro para sus comunidades.



