El intendente de Villa La Angostura apuntó contra el Concejo Deliberante por demoras en obras

El intendente de Villa la Angostura, Javier Murer, quien llegó al Ejecutivo municipal de la mano del gobernador Rolando Figueroa, apuntó contra el Concejo Deliberante de la localidad por lo que considera trabas y falta de acompañamiento político para avanzar en el desarrollo de obras de infraestructura claves para el crecimiento de la ciudad.

“Ojalá en Villa la Angostura podamos acelerar las distintas obras que tenemos planificadas, que permanentemente se van quedando trabadas por algún motivo en particular”, afirmó Rolando Figueroa respecto de este tema.

Señaló que “el formato en el cual se ejecutó la Carta Orgánica por ahí priva de decisiones para tomar rápidamente. Es una normativa diferente al resto de los municipios”, en referencia al sistema institucional de Villa la Angostura.

Ante este escenario, y en diálogo con el medio local FM Andina, Murer respaldó las declaraciones de Figueroa: “Estuvo perfecto que nuestro gobernador les haya hecho llegar ese mensaje”, respondió el jefe comunal, al considerar que tanto él como el mandatario provincial comparten una misma visión sobre el desarrollo de Villa la Angostura.

“Trabajo con Rolo desde hace diez años. La primera elección que compartimos fue una interna del MPN, después fuimos por fuera y nos fue bien. Ambos sabemos cómo piensa el otro”, expresó.

“Tenemos toda la luz verde para hacer todas las obras que necesitamos en Villa la Angostura, pero si nosotros no tenemos el acompañamiento de un Concejo Deliberante y de la sociedad, las oportunidades pasan de largo”, afirmó Javier Murer sobre lo que considera falta de respaldo político.

“Fuimos electos por un porcentaje muy importante de la comunidad, por un 45%. Hoy gobernamos porque la gente nos eligió, no porque nos pusieron a dedo”, señaló.

Sin mencionar a ningún bloque en particular, el intendente dejó un mensaje directo hacia el cuerpo al advertir que la falta de acompañamiento puede terminar perjudicando a la localidad.

“Las oportunidades pasan de largo. Quizás en otros gobiernos existieron oportunidades y pasaron de largo; yo no lo puedo precisar, pero hoy hay muchas cosas muy encaminadas”, sostuvo.

Murer aseguró que varios proyectos ya atraviesan las últimas instancias administrativas y que algunas obras están próximas a ingresar en etapa de licitación.

“Hay obras en las cuales estamos en vísperas del llamado a licitación. Estoy contento y acompañando al gobernador”, concluyó.





