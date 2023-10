Javier Murer cerró su campaña acompañado por Rolando Figueroa

Antes de que comience la veda electoral, el candidato a intendente de Villa La Angostura, Javier Murer, realizó este jueves su cierre de campaña junto al gobernador electo Rolando Figueroa. En este marco, destacó el gran trabajo que llevó adelante todo el equipo de Comunidad y las colectoras de Juntos por el Cambio, Avanzar y Arriba Neuquén de cara a las elecciones municipales del domingo 22 de octubre.

Durante el mismo, Murer valoró la presencia de Figueroa porque “nos ha acompañado incansablemente y eso nos posiciona muy bien”. En este sentido, agregó que “tenemos muy buena recepción de la gente de la villa, tanto los que no me conocían como de quienes me conocen de toda la vida”.

“Vamos bien encaminados y no vamos a bajar los brazos hasta el último minuto, siempre en el marco del respeto y el compromiso que el pueblo de Villa La Angostura se merece”, subrayó el candidato. Además, agradeció a la comunidad por la recepción en estos dos meses de campaña, “por habernos transmitido sus inquietudes, sus problemas y sus esperanzas. Porque dejamos todo en la calle para llegar a cada vecino”.

Por su parte, Rolando Figueroa aseguró que viven este cierre de campaña con mucho entusiasmo, en un año muy especial en lo personal y para todo el espacio, “aprendimos mucho del liderazgo de Javier, que se demuestra en la escucha atenta, en dar el ejemplo y en tener en claro qué es lo que necesita Villa La Angostura”.

“Estamos muy contentos de formar parte del equipo de Javier Murer y Tamara Martínez, dos personas que reúnen los ideales y los perfiles que tuvimos en mente a la hora de proponer la búsqueda de liderazgos locales; y por supuesto renovamos el compromiso de trabajar por Villa La Angostura para lograr las obras que son tan necesarias”, concluyó Figueroa.

Al tomar nuevamente la palabra, Murer recordó las propuestas de su espacio para la concreción de soluciones habitacionales, tras escuchar las necesidades y propuestas de distintos sectores durante las últimas semanas. En este sentido, recordó que la primera medida al estar en gestión será avanzar con los macro-lotes 5 y el 6, que tienen un estado de avance importante: “Debemos acelerar los procesos para que se empiecen a encarar las viviendas, porque esas obras van a generar un impacto inmediato en la liberación del mercado de alquileres, aliviando la situación crítica que vive hoy la villa en lo habitacional”.

“Eso va a ser prioridad número uno, porque nos va a ayudar mucho a descomprimir el tema de los alquileres permanentes que hoy afecta fuertemente a muchos vecinos y vecinas”, añadió. Murer se comprometió también a trabajar con distintas organizaciones y el cooperativismo para la concreción de obras, “necesitamos que la gente se organice por sectores como salud, educación o seguridad para que de esa manera podamos adquirir lotes y llegar a una solución más integral”.

“Creemos en la importancia de escuchar a nuestros vecinos, porque las soluciones más efectivas nacen del diálogo y la colaboración”, aseguró el candidato y mencionó que en caso de llegar a la intendencia trabajarán rápidamente en una planificación territorial: “existen lotes del banco de tierras municipal y también tenemos remanentes de provincia. Vamos a ser muy responsables y cuidadosos en cuanto a cómo vamos a trabajar este tema”.