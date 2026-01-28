El intendente de Villa la Angostura, Javier Murer metió presión al Concejo Deliberante y solicitó que se apruebe el financiamiento de $3.500 millones para licitar el pavimentado de Las Piedritas, uno de los barrios emblemáticos de la localidad cordillerana.



En la misma línea, en los barrios El Mallín y Las Margaritas, la pavimentación ya llegó al 70%. Se trata de un plan de obras que se está llevando adelante entre el Gobierno provincial y el Ejecutivo municipal en numerosas zonas urbanas de la ciudad.



Con respecto al barrio Las Piedritas, Murer pidió que el cuerpo deliberativo apruebe el expediente que autoriza el financiamiento otorgado por la Provincia de $3.400 millones para asfaltar 35 cuadras y 6.200 metros de cordón cuneta. El proceso será mediante una licitación pública.



En una entrevista que brindó al medio La Angostura Digital, Murer señaló a propósito de este proyecto: “Estamos en la instancia de tratamiento del expediente en el Concejo Deliberante. Es fundamental que se apruebe el financiamiento para poder avanzar con la licitación y darle continuidad al plan de obras”.



Sobre la misma línea agregó: “El Municipio no está en condiciones de afrontar este financiamiento por sí solo, por eso fue gestionado y aprobado por el Ministerio de Hacienda de la Provincia. Ahora necesitamos avanzar rápidamente para no perder tiempo y seguir trabajando en pavimento y cordones cuneta”.



El gobernador Rolando Figueroa remarcó que Las Piedritas “recibirá una de las obras viales más importantes de los últimos años” y subrayó la necesidad de continuar mejorando la infraestructura en toda la localidad. Por su parte, Murer sostuvo que este avance “marcará un antes y un después” al llevar asfalto a barrios populares relegados, mejorando tanto la calidad de vida como la atracción turística de la ciudad.



