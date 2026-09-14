Neuquén avanza con un plan para llevar conectividad a cerca de 300 escuelas de la provincia mediante la incorporación de tecnología satelital de Starlink. La iniciativa busca mejorar el acceso a internet en establecimientos educativos y ampliar las posibilidades de conexión, especialmente en aquellas localidades y parajes donde las alternativas tradicionales presentan mayores dificultades.

El proyecto apunta a reducir la brecha digital y garantizar que estudiantes y docentes puedan acceder a herramientas tecnológicas sin que la ubicación geográfica represente una limitación. La incorporación de conectividad permitirá fortalecer las actividades educativas que requieren acceso a internet y facilitar la comunicación entre los distintos establecimientos.

La tecnología permitirá mejorar el acceso a internet en establecimientos ubicados en distintas regiones de la provincia.

Uno de los principales objetivos es llegar a escuelas ubicadas en zonas rurales y alejadas, donde la conectividad representa un desafío histórico. A través del servicio satelital, se busca ofrecer una alternativa para mejorar la calidad y estabilidad del acceso a la red en diferentes puntos del territorio neuquino.

La iniciativa forma parte de una estrategia provincial orientada a fortalecer la infraestructura tecnológica y acompañar la transformación digital del sistema educativo. El acceso a internet permitirá ampliar el uso de plataformas, contenidos y recursos digitales tanto para estudiantes como para docentes.

El plan apunta a reducir la brecha tecnológica y fortalecer la educación en todo el territorio neuquino.

Con la implementación de este sistema, cerca de 300 establecimientos educativos podrán contar con una nueva herramienta de conectividad. La medida busca generar mejores condiciones para la enseñanza y el aprendizaje, además de reducir las diferencias en el acceso a la tecnología entre las escuelas ubicadas en los principales centros urbanos y aquellas que se encuentran en regiones más alejadas de la provincia.