San Martín de los Andes contará con un amplio plan de renovación de veredas que permitirá intervenir más de 10.700 metros cuadrados en distintos puntos de la ciudad. La iniciativa surge a partir de un convenio firmado entre el Gobierno provincial y el Municipio, que compartirán el financiamiento de una obra destinada a mejorar la seguridad y la transitabilidad para peatones.

El proyecto prevé una inversión total de 780 millones de pesos y contempla tanto la reparación de sectores deteriorados como la construcción de nuevos tramos donde actualmente no existe infraestructura peatonal.

Dónde se realizarán las obras

Según el relevamiento realizado por el Municipio, se trabajará sobre una superficie total de 10.785 metros cuadrados. De ese total, 8.492 metros cuadrados corresponden a veredas existentes que requieren tareas de reconstrucción, reparación o recuperación.

En esos casos se retirarán las superficies dañadas, se reacondicionará la base y se ejecutarán nuevos sectores de hormigón con el objetivo de recuperar condiciones adecuadas de seguridad y circulación.

A su vez, el plan contempla alrededor de 2.000 metros cuadrados de veredas nuevas en sectores donde actualmente los peatones carecen de espacios adecuados para desplazarse.

Financiamiento compartido

El acuerdo establece que la Provincia aportará el 50% de los fondos necesarios para ejecutar la obra, mientras que el Municipio cubrirá el porcentaje restante.

Desde el gobierno local indicaron que los trabajos comenzarán en los próximos meses y que el proyecto ejecutivo ya se encuentra aprobado. El detalle incluye las cuadras donde las veredas presentan mayor deterioro y los sectores en los que será necesario construir nuevos recorridos peatonales.

Impacto en el empleo local

Además del objetivo de mejorar la infraestructura urbana, el programa busca generar movimiento económico dentro de la ciudad.

Para la ejecución de los trabajos se prevé la contratación de trabajadores independientes y pequeñas cooperativas locales, una modalidad que apunta a distribuir la inversión en distintos sectores de la economía sanmartinense.

De esta manera, la obra no solo tendrá impacto en la movilidad cotidiana de vecinos y visitantes, sino también en la generación de oportunidades laborales vinculadas a la construcción.