“Jamás en mi vida subí a un avión”: la emoción de Mónica en el vuelo que unió Chos Malal y Neuquén

Mónica llegó temprano al Aeropuerto de Neuquén. Hasta ese momento, viajar en avión era algo completamente ajeno para ella. “Jamás en mi vida subí a un avión, no lo conozco tampoco. Es la primera vez”, contó minutos antes de abordar el vuelo inaugural de American Jet que el lunes unió la capital provincial con Chos Malal.

La invitación había llegado de una manera inesperada. El intendente de Chos Malal, Nicolás Albarracín le hizo la propuesta y, antes de responder, decidió consultarlo con su familia. “Le dije que lo iba a pensar. Lo hablé con mi familia, con mi marido y mis hijos, y me dijeron: ‘Mami, aprovechá, viví esta experiencia, es única’”, relató. Finalmente, decidió aceptar y convertirse en una de las primeras pasajeras de esta nueva conexión aérea.

La emoción se mezclaba con algunos nervios propios de una experiencia completamente nueva. “La verdad que estoy un poco nerviosa, con un poquito de miedo, porque es la primera vez”, reconoció. Para llegar hasta el aeropuerto, Mónica viajó en colectivo desde Chos Malal y esperaba que, minutos después, el trayecto de regreso a su ciudad fuera muy diferente.

Para Mónica, la importancia de este vuelo va mucho más allá de su propia experiencia. Hace tiempo que vive en Chos Malal y conoce las dificultades que implica trasladarse hacia la capital provincial. Por eso, valoró especialmente la posibilidad de contar nuevamente con una conexión aérea regular. “Es algo hermoso, lindo. Ya no tenés que esperar colectivos. En 45 minutos ya estás en Neuquén”, destacó.

La posibilidad de reducir los tiempos de viaje también representa, para ella, una nueva alternativa para quienes necesitan trasladarse por distintos motivos. “La verdad que se les facilitó un montón a la gente de Chos Malal tener una conexión aérea para poder viajar”, expresó, y agregó que esta comunicación puede ser especialmente significativa para las familias que necesitan reencontrarse.

Cuando faltaban pocos minutos para abordar, Mónica ya estaba lista para vivir una experiencia que difícilmente olvide. “Ojalá que sea todo lindo y que no me dé miedo arriba”, comentó. Su primer viaje en avión será también el primero de una nueva etapa de conectividad que vuelve a unir a Chos Malal con la capital neuquina en apenas 45 minutos.





