El primer vuelo de American Jet llegó a Chapelco y se puso en marcha la conexión aérea de Neuquén con los Lagos del Sur

La provincia de Neuquén dio este martes un nuevo paso en su estrategia de conectividad aérea con la puesta en marcha del primer vuelo regular de American Jet entre la ciudad de Neuquén y el aeropuerto Aviador Carlos Campos de Chapelco, puerta de entrada a San Martín de los Andes y a los principales destinos turísticos de la región de los Lagos del Sur.

La operación inaugural completó con éxito los trayectos de ida y regreso, dejando formalmente habilitada una conexión que permitirá acortar distancias dentro del territorio neuquino y ofrecer nuevas alternativas de transporte tanto para residentes como para visitantes.

Antes de despegar desde el Aeropuerto Internacional Presidente Perón, los pasajeros fueron despedidos por el presidente de NeuquenTur S.E., Gustavo Fernández Capiet. En Chapelco, la aeronave fue recibida por autoridades locales y aeroportuarias en un acto que marcó el inicio de una nueva etapa para la conectividad provincial.

Chapelco suma una conexión directa de 50 minutos con Neuquén capital

La nueva ruta tendrá tres frecuencias semanales, los martes, jueves y sábados. Los vuelos partirán desde Neuquén a las 10 y llegarán a Chapelco a las 10.50.

El regreso despegará desde Chapelco a las 11.20 y arribará a la capital neuquina a las 12.10, completando el recorrido en aproximadamente 50 minutos.

La conexión representa una mejora significativa para quienes viajan entre Neuquén capital y San Martín de los Andes por motivos turísticos, laborales, comerciales o de salud. Además, fortalece la llegada de visitantes a uno de los principales polos turísticos de la Patagonia.

El mostrador de check-in de American Jet, el lugar desde donde parten los vuelos a Chapelco y Chos Malal desde Neuquén - Foto: Neuquén Informa

También comenzaron los vuelos entre Neuquén y Chos Malal

La inauguración de la ruta a Chapelco se produjo apenas un día después de la puesta en funcionamiento de los vuelos entre Neuquén y Chos Malal, una demanda histórica del Alto Neuquén que vuelve a contar con conectividad aérea regular.

La nueva ruta hacia Chos Malal operará dos veces por semana, los lunes y jueves. Los lunes, el vuelo partirá desde Neuquén a las 10 y regresará a las 11.20 desde la ciudad del norte neuquino. Los jueves contará con una frecuencia vespertina, con salida desde Neuquén a las 13.10.

La recuperación de esta conexión busca mejorar la integración de las localidades del norte provincial, facilitando el acceso a servicios, trámites, atención médica, actividades comerciales y turismo.

Una apuesta para integrar las regiones de Neuquén

Desde la Provincia destacan que ambas rutas forman parte de una política orientada a reducir las distancias internas y fortalecer el desarrollo equilibrado de las distintas regiones. La conectividad aérea adquiere especial relevancia en una provincia de gran extensión territorial, donde los tiempos de viaje por vía terrestre pueden superar varias horas, particularmente hacia el norte neuquino o la zona cordillerana.

La incorporación de estos servicios también genera expectativas en sectores vinculados al turismo, la hotelería, la gastronomía y el comercio, que ven una oportunidad para ampliar el flujo de visitantes durante todo el año.

Inversiones en infraestructura para acompañar el crecimiento

La puesta en marcha de los nuevos vuelos estuvo acompañada por obras financiadas por la Provincia para mejorar la infraestructura aeroportuaria.

En Chos Malal se ejecutaron trabajos de rehabilitación del aeródromo, incluyendo mejoras en la pista, la terminal y el sistema de iluminación, condiciones indispensables para recuperar las operaciones regulares.

En Chapelco, en tanto, avanzó la ampliación de la terminal aérea con nuevos espacios para pasajeros, áreas comerciales y sectores operativos, una obra estratégica para acompañar el crecimiento del movimiento turístico en la cordillera neuquina.

Estas inversiones forman parte de una estrategia provincial que busca consolidar una red de transporte más eficiente y potenciar el desarrollo económico de regiones clave como el Alto Neuquén y los Lagos del Sur.

Cómo comprar pasajes y realizar consultas

Los pasajes para las rutas Neuquén-Chapelco y Neuquén-Chos Malal ya se encuentran disponibles a través del sistema de reservas de American Jet.

Los pasajeros también pueden consultar información sobre equipaje, documentación y condiciones de viaje mediante el correo electrónico reservas@americanjet.com.ar.

Con ambas conexiones ya operativas, Neuquén suma herramientas para fortalecer la integración territorial, mejorar la movilidad interna y acompañar el crecimiento turístico y productivo de toda la provincia.