Javier Milei vuelve a Neuquén: cómo fue su primera visita a territorio patagónico en 2024

El presidente Javier Milei participará el próximo lunes 19 de octubre de la apertura de la Argentina Oil and Gas 2026 que se desarrollará en el espacio DUAM de Neuquén capital. Se trata de uno de los eventos más importantes de la industria hidrocarburífera, donde inversores y políticos disertarán sobre las potencialidades que presenta Vaca Muerta. Se llevará adelante hasta el 22 del corriente mes y contará con la participación de funcionarios del Ejecutivo provincial, entre ellos del gobernador Rolando Figueroa.

Milei será recibido el lunes a primera hora en el Aeropuerto Presidente Perón de Neuquén capital por el gobernador Rolando Figueroa, tal como ocurrió en agosto de 2024, momento en el cual se dio la primera visita del presidente de la Nación a territorio patagónico.

En ese entonces, un 8 de agosto de 2024, Javier Milei recorrió Vaca Muerta, puntualmente el yacimiento Loma Campana, uno de los más reconocidos de la formación no convencional. Estuvo acompañado en ese momento por el presidente de YPF, Horacio Marín, entre otros funcionarios nacionales que hoy no están en el Gobierno como son los casos de Guillermo Francos y de Manuel Adorni.

Durante la recorrida, el presidente pudo observar la actividad en la zona y visitó un equipo de perforación de última tecnología en Loma Campana que se encontraba perforando el pozo horizontal Soil 455 con una profundidad de 3.083 metros.

Antes de eso, Javier Milei fue recibido por el gobernador Rolando Figueroa, con quien tuvo un breve encuentro en el aeropuerto de la capital provincial.

Es de público conocimiento que el neuquino mantiene un buen vínculo con Milei. De hecho, el último antecedente en este sentido fue el viaje que compartieron a principio de este mes -junto con gobernadores de otras provincias- para participar de la Argentina Week 2026 que se desarrolló en París, capital de Francia.

La presencia de Javier Milei en la Argentina Oil and Gas 2026 marca un nuevo punto de encuentro entre el presidente de la Nación y el gobernador de Neuquén, en pleno auge del desarrollo de Vaca Muerta que marca récords en exportación tanto de gas como de petróleo.





