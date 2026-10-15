La ciudad de Neuquén se prepara para recibir una nueva edición de la Argentina Oil & Gas Patagonia 2026 (AOG), uno de los encuentros más importantes de la industria hidrocarburífera del país. La exposición se desarrollará del 19 al 22 de octubre en el Espacio DUAM, con la participación de empresas operadoras, proveedores, profesionales e inversores vinculados con el sector energético.

Organizada por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), la muestra contará con más de 400 marcas expositoras y una importante convocatoria de público. El encuentro funcionará como un espacio para presentar innovaciones, generar contactos comerciales y analizar las perspectivas de una actividad que tiene a Vaca Muerta como uno de sus principales motores de crecimiento.

Más de 400 marcas expositoras participarán de uno de los principales encuentros del sector energético.

El contexto productivo será uno de los grandes ejes de la exposición. Según los datos difundidos en la previa del evento, Vaca Muerta concentra cerca del 79% de la producción nacional de petróleo y el 77% del gas natural, con volúmenes que consolidan el protagonismo de Neuquén en el mapa energético argentino. Este crecimiento también incrementa la demanda de servicios, tecnología, transporte e infraestructura.

¿Cuáles son los horarios y cuánto cuesta la entrada?

La muestra abrirá sus puertas de 13 a 20, durante las cuatro jornadas. El acceso será libre, pero los visitantes deberán realizar una acreditación previa y presentar su documento de identidad al ingresar. La organización recomienda consultar los requisitos antes de concurrir. Los menores de 16 años deberán asistir acompañados por un adulto.

El evento contará con una superficie estimada de 17.000 metros cuadrados y más de 400 marcas expositoras, además de conferencias, presentaciones técnicas y espacios de intercambio comercial. La agenda incluirá encuentros con directivos de compañías energéticas, actividades para jóvenes interesados en el sector y debates sobre el desarrollo de la industria. El acto inaugural está previsto para el lunes 19 de octubre a las 16.30, con la participación anunciada de autoridades nacionales y provinciales.

¿Dónde queda y cómo llegar?

La exposición se realizará en el Espacio DUAM, ubicado sobre la avenida San Martín 5901, en Neuquén capital, cerca del aeropuerto internacional Presidente Perón. Quienes se trasladen en vehículo particular pueden utilizar esa dirección como referencia para llegar al predio. También se recomienda consultar previamente las alternativas de transporte público y las indicaciones de circulación que se informen para las jornadas del evento, especialmente durante la apertura.

Antes de salir, es conveniente tener a mano el DNI y completar la acreditación correspondiente. Para revisar la agenda, los requisitos de ingreso y la información oficial, se puede ingresar al sitio de la AOG Patagonia.