Neuquén tiene las reservas hoteleras completas por la AOG Patagonia 2026 y los visitantes buscan alternativas

La ciudad de Neuquén alcanzará el 100% de ocupación hotelera a partir del próximo domingo, en la previa de la Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia 2026, con una demanda de alojamiento que comenzó hace más de seis meses y que ya genera consultas y derivaciones hacia localidades vecinas ante la falta de disponibilidad.

Los visitantes que llegarán por el evento más importante de la industria buscan alternativas en ciudades como Cipolletti, que también registra una ocupación casi total, Roca, Plottier, Centenario, entre otras.

A partir del domingo habrá 100% de ocupación

El secretario de Turismo y Promoción Humana de la Municipalidad de Neuquén, Diego Cayol, confirmó la noticia al destacar que la exposición tiene un impacto significativo en la actividad hotelera, con reservas que se realizan con varios meses de anticipación.

“La Oil & Gas siempre tiene como característica fundamental que el nivel de reservas es altísimo mucho tiempo antes de la exposición. En este caso, ya teníamos niveles de reserva superiores al 90% hace más de medio año”, explicó el funcionario.

Cayol precisó que, si bien inicialmente predominaban las reservas corporativas, durante las últimas semanas la demanda se extendió prácticamente a la totalidad de los establecimientos hoteleros de la ciudad.

Aclaró que la ocupación no se concentra únicamente en hoteles de cuatro y cinco estrellas, sino que alcanza a todas las categorías: “Hay mucha gente que acompaña en el armado de estands y en la producción diaria del evento, y eso también influye sobremanera en la ocupación de todos los segmentos de hotelería”.

El secretario indicó que el movimiento turístico ya comenzó a sentirse durante los días previos y que, aunque todavía no se alcanzó el 100% de ocupación, todas las plazas estarán reservadas desde el domingo 18 de octubre.

Más recorridos turísticos y actividades para los visitantes

Frente a la llegada de visitantes, Cayol adelantó que se duplicará la cantidad de salidas del bus turístico durante el fin de semana y los días de la exposición, manteniendo los recorridos habituales por cuestiones de seguridad.

Señaló que al mismo tiempo se trabaja junto a agencias de viajes para ofrecer experiencias como flotadas, visitas guiadas y circuitos turísticos específicos.

La oferta se complementará con distintas propuestas gastronómicas y recreativas, entre ellas Neuquén Emprende, Confluencia de Sabores y el Festival Confluencia de Gin, que se desarrollarán durante los próximos fines de semana.