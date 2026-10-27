Este miércoles 28 de octubre a las 20 en el Alto Comahue Shopping se dará a conocer la grilla completa y definitiva de la Fiesta Nacional de la Confluencia 2027. El evento contará con la presencia de el intendente Mariano Gaido, el gobernador Rolando Figueroa, la jefa de Gabinete María Pasqualini y demás funcionarios.

Además, participará de la revelación de artistas José Palazzo, el fundador del Cosquín Rock, que será encargado de organizar esta nueva edición de la Confluencia.

Como novedad, la grilla se dará a conocer completa, finalizando con toda la incertidumbre a cuatro meses del gran evento en la Isla 132 en Neuquén Capital.

Otro adelanto fue que cada noche de esta edición será temática y responderá a distintos géneros musicales: urbano, folclore, cuarteto y rock. La cita es el próximo 18 a 21 de febrero.

Cuáles son los primeros rumores

Para ir bajando las ansiedades del público de todo el país que llega a Neuquén convocado por la Fiesta, en las redes sociales se comenzaron a compartir imágenes de objetos perdidos en la Isla, que corresponden a distintos artistas.

Estos elementos revelan pistas de algunos de los cantantes que se presentarán en la Confluencia, para que los vecinos puedan ir adivinando y opinando en las redes sociales de la Fiesta.

Los objetos que se encontraron y compartieron el lunes 26 de octubre son: un vaso con brillos y moños, un paquete de fideos, una cartuchera con un muñeco de muela y un pañuelo de cuello gaucho.

A partir de los elementos, los vecinos comenzaron a comentar a quién creían pertenecía cada uno. Entre las opiniones surgieron Milo J, Cazzu, Emilia, Dillom, La Joaqui, Tiago PZK, Sele Vera, María Becerra, aunque ninguno de estos artistas fue confirmado.

Una fiesta con grandes antecedentes

Las expectativas crecen con estos rumores y se espera que nuevamente los invitados sean grandes artistas nacionales e incluso alguno internacional como Juanes, Mau y Ricky, Sebastián Yatra, entre otros que han venido en ediciones anteriores.

La edición del 2026 contó con nombres reconocidos, como Angela Torres, La Bersuit, Kapanga, Luck Ra, Luciano Pereyra, Karina, entre muchos más.

Pre Confluencia y venta de entradas

Este miércoles también se conocerá cuándo salen a la venta las entradas para los sectores preferenciales y ya se adelantó que el 21 de noviembre comienzan las inscripciones para el Pre Confluencia.