Plottier tendrá su propia fiesta de la cerveza artesanal el próximo sábado 31 de octubre. El Oktoberfest Plottier 2026 se realizará de 19 a 00 en el Parque España, con entrada libre y gratuita, puestos de productores cerveceros, gastronomía local y música al aire libre.

La propuesta reunirá a cervecerías de Plottier y otras localidades de la región, además de foodtrucks, un DJ en vivo y espacios para compartir durante el atardecer y la noche. También habrá alternativas de cerveza sin alcohol y sin TACC, destinadas a ampliar las opciones para los asistentes.

La actividad es organizada por la Municipalidad de Plottier a través del Ente de Desarrollo Económico de Plottier (EDEP), junto con las áreas municipales de Turismo, Economía Social, Comercio, Bromatología e Infraestructura Verde, en articulación con la Cámara de Cerveceros.

Qué cervecerías participarán del Oktoberfest Plottier 2026

La lista difundida por la organización incluye dos cervecerías de Plottier y otras nueve de distintas localidades de la región. Cada una tendrá su propio puesto en el pasaje interno del Parque España, donde los visitantes podrán conocer las propuestas de los productores.

Las marcas anunciadas son:

De Plottier: AMIOS y RAMBLO.

De la región: OWE, Llegando los Monos, Borken, Kumpel, Bruselas, Mutisia, Immer Bier, Gringa Sin TACC, Beyla y Mr. Hops.

Además de las variedades tradicionales de cerveza artesanal, el encuentro ofrecerá opciones sin alcohol y sin TACC.

Foodtrucks, DJ y espacios verdes: cómo será la fiesta

El Oktoberfest combinará cerveza artesanal y gastronomía en diferentes sectores del Parque España. Los foodtrucks de emprendedores locales se instalarán sobre la calle Libertad, con distintas alternativas para acompañar las bebidas.

La plazoleta central, ubicada bajo el sauce centenario, será uno de los puntos de encuentro. Allí habrá un DJ en vivo y una pantalla LED, con música desde el atardecer hasta la noche.

El predio también dispondrá de mesas comunes, espacios verdes de uso libre y un punto de hidratación a cargo de la Cooperativa de Agua Potable Plottier Ltda.

La distribución permitirá recorrer los puestos cerveceros, acceder a la oferta gastronómica y utilizar los espacios comunes durante la jornada.

Una propuesta para impulsar a los emprendedores de Plottier

El Oktoberfest busca sumar una alternativa recreativa a la agenda de la ciudad y, al mismo tiempo, dar visibilidad a los productores de cerveza artesanal y los emprendimientos gastronómicos.

La participación de cervecerías de Plottier junto con marcas de otras localidades permitirá reunir distintas propuestas en un mismo espacio. Para los emprendimientos locales, el encuentro representa una oportunidad de contacto directo con el público y de difusión de sus productos.

La iniciativa también se vincula con el aprovechamiento de los espacios públicos para actividades culturales, gastronómicas y recreativas. En ese sentido, el Parque España funcionará como punto de encuentro para vecinos y visitantes de la región.

La organización está a cargo de distintas áreas de la Municipalidad de Plottier y del EDEP, con la participación de la Cámara de Cerveceros.