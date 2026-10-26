Desde la Municipalidad de Neuquén se confirmó que finalmente este miércoles 28 de octubre a las 20, en el Alto Comahue Shopping, se conocerá la grilla completa de la Fiesta Nacional de la Confluencia 2027. La novedad fue confirmada por la secretaría de la Jefatura de Gabinete, María Pasqualini.

En la presentación estará presente el intendente Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa, junto a José Palazzo, el productor que fundó el Cosquín Rock y llevará adelante esta edición.

Una novedad es que la grilla completa de los cuatro días será anunciada completa, a diferencia de años anteriores que se iba lanzando por partes. Además el mismo día se anunciará cuándo comienza la venta de entradas para los sectores preferenciales, ya que la fiesta es con entrada libre y gratuita.

En diálogo con La Primera Mañana por AM550, la funcionaria buscó bajar las ansiedades del público, adelantando que esta semana se anuncian los nombres y además pidió a los vecinos que estén atentos a las historias de las redes de la Municipalidad este lunes.

Esto se debe a que alrededor de media mañana, las redes del municipio comenzarán a lanzar pistas sobre los artistas que se presentarán en el gran escenario el próximo 18, 19, 20 y 21 de febrero en la Isla 132 en Neuquén Capital.

También se confirmó que esta edición tendrá una noche dedicada a cada género popular: una de cumbia, otra de cuarteto, otra de folclore y otra urbana.

La semana de la Fiesta se trata de un momento clave para el movimiento turístico en la ciudad y en localidades aledañas, ya que durante esos días hay ocupación hotelera plena y más movimiento para la gastronomía, comercios y espacios recreativos.

"Nos pasó que la mayoría que venía de más de 200km de distancia habían hecho reservas por seis días, es decir la gente viene, disfruta de la Fiesta pero también se queda y disfruta de la ciudad y eso es muy importante", destacó Pasqualini sobre el balance de los turistas en esos cuatro días.

La secretaria también se refirió a las complejas condiciones climáticas en Neuquén por el fenómeno de El Niño, y adelantó que esperan que en febrero el clima haya mejorado y que no genere grandes inconvenientes en esos días, aunque aún no se sabe.

Además anunció que el 21 de noviembre se abre la inscripción para el Pre Confluencia, es decir el certamen que reúne artistas locales que buscan darse a conocer y ser los elegidos para tocar en el gran escenario. "Tienen que tener temas propios, preparen sus demos", pidió Pasqualini.