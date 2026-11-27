Junín de los Andes puso en vigencia la Ordenanza 3886/2026, que prohíbe circular con escapes libres, modificados, defectuosos o no homologados que generen ruidos molestos. La medida alcanza a todos los vehículos a motor que transiten por la vía pública dentro del ejido municipal y establece controles, multas y posibles secuestros preventivos.

La normativa fue sancionada y promulgada por el Concejo Deliberante de Junín de los Andes y, según informó el organismo, ya se encuentra vigente desde el 27 de noviembre de 2026.

Entre las principales disposiciones figuran multas de entre 100 y 2.000 Unidades Fijas (UF), el decomiso de los escapes que no cumplan con la reglamentación y la inhabilitación para conducir de 30 a 90 días en determinadas situaciones de reincidencia.

Qué escapes están prohibidos en Junín de los Andes

La ordenanza establece la prohibición de circular con vehículos que tengan sistemas de escape que alteren las condiciones de insonorización o produzcan ruidos molestos.

Entre las situaciones contempladas se encuentran:

Escapes libres, adulterados o sin silenciador.

Sistemas de escape que no estén homologados de fábrica.

Válvulas de corte y dispositivos que anulen la insonorización.

Desperfectos mecánicos que generen ruidos molestos.

Cargas mal aseguradas que provoquen sonidos que afecten a terceros.

La disposición no se limita exclusivamente a las motocicletas. Su alcance comprende los vehículos a motor que circulen por la vía pública dentro del ejido municipal.

Cómo serán los controles y cuándo podrán secuestrar un vehículo

La normativa contempla inspecciones oculares, mecánicas y sonoras para determinar si los vehículos cumplen con las condiciones establecidas.

Además, prevé el secuestro preventivo del rodado cuando el conductor se niegue a los controles o existan indicios de una infracción.

De esta manera, la fiscalización no dependerá únicamente de una denuncia por ruidos molestos, sino que también podrá incluir la revisión directa de los componentes mecánicos y del sistema de escape.

Cuáles son las multas por circular con escapes antirreglamentarios

La Ordenanza 3886/2026 establece un régimen de sanciones que contempla distintas medidas según la infracción y sus antecedentes.

Sanción Alcance Multas De 100 a 2.000 UF Decomiso Retiro del escape antirreglamentario Inhabilitación De 30 a 90 días en casos de segunda reincidencia o posteriores Secuestro Preventivo ante negativa al control o indicios de infracción

El valor económico de las multas dependerá del valor vigente de la Unidad Fija. Por eso, para conocer cuánto representa cada sanción en pesos, será necesario consultar el valor municipal actualizado.

Qué pasará durante los primeros 30 días de aplicación

La implementación tendrá una primera etapa de carácter informativo.

Durante los primeros 30 días desde la entrada en vigencia, el municipio priorizará las campañas de difusión y educación vial para comunicar los alcances de la nueva regulación.

Esto no significa que los escapes libres o antirreglamentarios queden habilitados durante ese período. La prohibición ya está vigente y la disposición tampoco deja sin efecto las prohibiciones que contempla el Código de Faltas Municipal.

La etapa inicial apunta a que los conductores conozcan qué modificaciones están prohibidas y cuáles son las consecuencias de circular con sistemas de escape que incumplan la normativa.

Una medida que apunta a reducir la contaminación sonora

El ruido generado por escapes modificados es una problemática vinculada con la convivencia urbana y el uso del espacio público. Las motocicletas y otros vehículos con sistemas de escape adulterados pueden producir niveles de ruido superiores a los previstos por sus fabricantes.

En ese contexto, la ordenanza incorpora herramientas de fiscalización para intervenir sobre los vehículos que generen ruidos molestos y establece consecuencias para quienes incumplan las disposiciones.

Uno de los puntos centrales será determinar cómo se implementarán los controles en las calles de Junín de los Andes y qué mecanismos utilizará el municipio para verificar las infracciones.

La efectividad de la medida dependerá tanto de su aplicación como de la continuidad de las inspecciones y de las campañas de concientización.

Qué deben tener en cuenta los conductores

Quienes circulen por Junín de los Andes deberán verificar que sus vehículos tengan sistemas de escape reglamentarios, sin modificaciones que anulen los mecanismos de insonorización.

También será importante revisar el estado mecánico general y evitar situaciones que puedan generar ruidos molestos.

La recomendación es no esperar al vencimiento del período inicial de difusión para realizar las verificaciones: la prohibición está vigente desde el 27 de noviembre y los primeros 30 días corresponden a una etapa de comunicación y educación vial, no a una suspensión de la norma.

La Ordenanza 3886/2026 establece así un nuevo marco de control para los vehículos que circulan en Junín de los Andes. Durante las próximas semanas, la atención estará puesta en las campañas municipales y en la modalidad con la que se instrumentarán las inspecciones.