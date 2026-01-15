Un joven neuquino dio el ejemplo para los demás vecinos entregando voluntariamente los escapes libres de su moto al personal de la Subsecretaría de Medioambiente y Protección Ciudadana. El vecino contó que tomó conciencia sobre el daño que provocaba a sí mismo, a su economía y a su entorno.

La acción fue rápidamente felicitada, ya que en Neuquén esta semana comenzó una campaña de entrega de escapes no reglamentarios, con el fin de eliminar ruidos molestos de la ciudad. Esta pequeña acción da el ejemplo para que otros vecinos puedan animarse a hacer lo mismo.

En diálogo con Verano de Primera, transmitido por Canal de Noticias 24/7, el Subsecretario Francisco Baggio manfiestó que Nicolás fue el primer voluntario en donar todos sus escapes. "Es un programa que inició esta semana y esperamos recibir muchos más", agregó el funcionario.

Los caños de escape no reglamentarios generan ruidos molestos y pueden provocar sordera para la persona que está expuesto a los altos decíbeles, emitidos por este escape. "Esto a la larga provoca problemas audititvos y de salud para el propio conductor, no afecta solo a la comunidad y personas de cercanía, sino también afecta la salud del conductor", indicó.

De qué trata el programa y cómo sumarse

En cuanto a esta campaña, explicó que esperan recibir más entregas y que se mantendrá durante todo el año para que los vecinos puedan acercarse.

"Tenemos que alentar a participar de este programa a aquellos jóvenes que pretendan dar un paso adelante en la conducción responsable", dijo Baggio. Los interesados en sumarse a la campaña deben acercarse al predio en calle San Luis 650, de 9 a 17 los recibirán, donde se encuentra el acopio de caños de escape.

Baggio aclaró que los caños de escape que son llevados voluntariamente se destruyen frente al dueño con una máquina, para que sepan que no serán utilizados por nadie más. En 2025 se compactaron alrededor de 270, "es un número muy importante, es todo de secuestros en vía pública, este año esperamos tener muchos en el marco de este programa de entrega voluntaria".

Una vez retenidos estos escapes, se destruyen y se entregan como chatarra y el municipio cobra un determinado porcentaje por kilo a la empresa compactadora.

Los números de este año

Consultado por cómo van los operativos este año, Baggio adelantó que desde la última semana de noviembre están trabajando principalmente en las zonas más turísticas, como la Isla 132. "Hay 22 inspectores motoristas que recorren en diferentes momentos de manera aleatoria o fija estos espacios, controlando la circulación con los elementos reglamentarios, principalmente las motos".

En caso de detectar alguna infracción, se secuestra el vehículo y la puesta a disposición del Juzgado de Faltas. "Tenemos más o menos los mismos resultados que el año pasado a esta época, 7 a 8 motos retenidas por día, y un promedio de 10 a 12 los fines de semana", detalló el funcionario.

Mira la entrevista completa: