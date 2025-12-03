¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 03 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Actualización de montos

Zapala prepara multas millonarias por pirotecnia y caños de escape libres

El intendente Carlos Koopmann envió dos proyectos de ordenanza al Concejo Deliberante fijando los montos que deberán pagar los infractores.

Por Lucas Sandoval
Miércoles, 03 de diciembre de 2025 a las 20:03
Los valores derivan del VACOZA, la unidad a partir de la cual el municipio fija los montos de las infracciones.

El intendente de Zapala, Carlos Koopmann, elevó dos proyectos de ordenanza para establecer las multas que se aplicarán por la comercialización y uso de pirotecnia, además de los ruidos molestos que ocasionan autos y motos con el caño de escape libre.

Por la venta y manipulación de pirotecnia, podrán sancionar con infracciones que varían entre los $2.400.000 hasta los $5.400.000. El intendente recordó que Zapala se declaró como “Territorio libre de pirotecnia” en 2020, pero las multas habían quedado desactualizadas.

Los valores derivan del VACOZA, la unidad a partir de la cual el municipio fija los montos de las infracciones, actualmente de $15.594,31. Entre 150 a 250 unidades será la multa a quienes vendan o usen pirotecnia, llegando a 350 cuando se trate de venta a menores de edad, a lo que se puede sumar la clausura del comercio por 30 días.

Koopman advirtió que en la ciudad se observa un aumento de la utilización de dispositivos destinados a incrementar los niveles de ruido en motos y autos, y “se hace necesario desalentar este tipo de conductas que generan malestar entre los vecinos, por la contaminación acústica y ambiental”.

Con la ordenanza aprobada, las multas para estos infractores van a variar entre los 150 a 200 VACOZA en la primera infracción, 250 a 300 en la segunda y 350 a 450 en la tercera, representando valores entre $2.400.000 a $7.000.000.

A estos montos se suma el secuestro del vehículo, la destrucción de los caños de escape y la imposición de tareas comunitarias. Las iniciativas impulsadas por Koopmann se presentaron este miércoles en el Concejo Deliberante, que las tratará y aprobará sobre tablas en su sesión semanal, para que las nuevas sanciones puedan comenzar a aplicarse de manera inmediata.

