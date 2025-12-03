El intendente de Zapala, Carlos Koopmann, elevó dos proyectos de ordenanza para establecer las multas que se aplicarán por la comercialización y uso de pirotecnia, además de los ruidos molestos que ocasionan autos y motos con el caño de escape libre.

Por la venta y manipulación de pirotecnia, podrán sancionar con infracciones que varían entre los $2.400.000 hasta los $5.400.000. El intendente recordó que Zapala se declaró como “Territorio libre de pirotecnia” en 2020, pero las multas habían quedado desactualizadas.

Los valores derivan del VACOZA, la unidad a partir de la cual el municipio fija los montos de las infracciones, actualmente de $15.594,31. Entre 150 a 250 unidades será la multa a quienes vendan o usen pirotecnia, llegando a 350 cuando se trate de venta a menores de edad, a lo que se puede sumar la clausura del comercio por 30 días.

Koopman advirtió que en la ciudad se observa un aumento de la utilización de dispositivos destinados a incrementar los niveles de ruido en motos y autos, y “se hace necesario desalentar este tipo de conductas que generan malestar entre los vecinos, por la contaminación acústica y ambiental”.

Con la ordenanza aprobada, las multas para estos infractores van a variar entre los 150 a 200 VACOZA en la primera infracción, 250 a 300 en la segunda y 350 a 450 en la tercera, representando valores entre $2.400.000 a $7.000.000.

A estos montos se suma el secuestro del vehículo, la destrucción de los caños de escape y la imposición de tareas comunitarias. Las iniciativas impulsadas por Koopmann se presentaron este miércoles en el Concejo Deliberante, que las tratará y aprobará sobre tablas en su sesión semanal, para que las nuevas sanciones puedan comenzar a aplicarse de manera inmediata.