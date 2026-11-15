Junín de los Andes tendrá un espacio comunitario de elaboración de alimentos: cuándo estará listo

El Gobierno de Neuquén, a través del Ministerio de Infraestructura y la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (UPEFE), llamó a licitación para construir una "Sala comunitaria de elaboración de alimentos" en la localidad de Junín de los Andes.

El proyecto cuenta con un costo estimado de $987.011.925,29 y tiene un plazo de ejecución estipulado de 12 meses. La financiación provendrá de un préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, destinado al Proyecto de Infraestructura Resiliente para el Desarrollo Económico Regional y la Creación de Empleo.

El pliego de condiciones ya se puede descargar desde el portal web oficial de la UPEFE. Quienes deseen participar tendrán tiempo de presentar sus propuestas hasta el 10 de diciembre de 2026 a las 12 horas. La recepción se realizará en la Mesa de Entrada del organismo, situado en Carlos H. Rodríguez 421, segundo piso, de la ciudad de Neuquén.

La apertura de ofertas se concretará ese mismo 10 de diciembre a las 13.00. El acto se llevará a cabo en el Salón de Acuerdos de la Casa de Gobierno, Sala Felipe Sapag, ubicado en la intersección de las calles Roca y La Rioja.