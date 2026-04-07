Con una inversión de $1.400 millones, el Gobierno inauguró obras en la Escuela 187 de Junín de los Andes

El gobernador Rolando Figueroa encabezó este lunes la reinauguración de la Escuela Primaria número 187 de Junín de los Andes, donde se invirtieron alrededor de $1.400 millones en una primera etapa de intervenciones en el interior del edificio. Además, en el establecimiento ya se inició la segunda etapa con trabajos en los accesos y el patio y en una instancia siguiente se prevé la mejora de todas las aulas.



En su discurso, Figueroa consideró que cuando asumió como gobernador Neuquén era “una provincia donde parecía que la educación había quedado de lado”. “Teníamos 700 aulas tráilers y hoy ya estamos reduciendo a la mitad”, explicó y añadió: “Calculamos que en esta gestión vamos a tener todas las escuelas en marcha para erradicar y eliminar las aulas tráilers”.



“Una escuela es mucho más que un ladrillo, una obra o una ruta”, dijo y remarcó que la educación construye “kilómetros de oportunidades”. “Es importante que el Estado esté igualando las líneas de partida, porque si no los que venimos de atrás nunca vamos a poder llegar a alcanzar a esos que dicen que se salve el que pueda”, añadió.



“Invertir en educación es generar movilidad social. Depende, por supuesto, de igualar las líneas de partida, pero está en cada uno poder aprovechar esa oportunidad”, señaló y agregó: “Valoro el trabajo de todos los docentes, los directores y el equipo de Educación, que permanentemente están educando a estos chicos para que nadie les pueda poner el pie encima”.



Por último, Figueroa adelantó que “vamos a comenzar un programa de 76 nuevas cuadras de asfalto en la localidad, de las cuales 25 son para el barrio Lanín”. “Nunca se hicieron 25 cuadras de pavimento en este barrio”, manifestó y comentó que “es uno de los más antiguos y más populares de Junín de los Andes, y necesita mucha más inversión para seguir mejorando cada uno de los espacios”.



Los trabajos en la escuela consistieron en la demolición de una sala Anexa de nivel Inicial y la construcción del comedor con capacidad para 120 estudiantes, con una cocina integrada. La institución no contaba con un espacio para almuerzos y refrigerios. También se hicieron baños nuevos.



Una segunda etapa a realizar contempla el trabajo en el espacio exterior con la suma de una cancha de césped sintético, entre otras mejoras, para un sitio de la escuela que también permite el desarrollo didáctico pedagógico de las comunidades educativas.



“Le quiero agradecer al gobernador la decisión de priorizar a la educación y de invertir los recursos para que la educación sea una prioridad”, expresó por su parte la ministra de Educación, Soledad Martínez.



Además, la funcionaria enumeró una serie de obras educativas para la localidad: “En la escuela 187, en el CPEM 7, en las instalaciones de la vieja 153 empezamos en breve, en la 287, en la 306, en la 308, en la 242, en la escuela de Costa del Malleo, en la 139, en el IFD 8, en la Especial 9 y en la Integral de Jóvenes y Adultos”. “No nos queda prácticamente escuela en Junín de los Andes y en su zona rural en la que no hayamos invertido una enorme cantidad de dinero”, aseveró.



“Hemos tenido muchos gobiernos en nuestra historia, pero esto es producto de una decisión política de un gobernador que decide invertir en un verano 64.000 millones de pesos para escuelas de toda la Provincia; para construir una escuela primaria después de más de 40 años en Junín de los Andes, como la del barrio de Nehuén Che; invertir en la Tecnicatura Superior en Gastronomía; es decir, poner a la educación en ese lugar que cualquier ciudadano común quiere que tenga, que sea el motor de la transformación de las vidas de todos y todas”, manifestó Martínez.



Destacó que, al inicio de la gestión, se definieron objetivos claros vinculados al sistema educativo. Según señaló, “el Gobernador nos pidió cosas sencillas”, como garantizar que “las escuelas estuvieran bien” y que los estudiantes pudieran transitar espacios que realmente contribuyan a su desarrollo. Remarcó que el sentido de estas políticas es que lo que ocurre en las escuelas “tenga esa capacidad de transformar realidades individuales y colectivas”.



Martínez también subrayó que las obras responden a una concepción integral de la educación e indicó que “son pensadas desde la perspectiva del derecho que tienen los neuquinos a tener una educación de calidad”.



La ministra detalló que “hoy inauguramos una primera etapa que involucra los dispositivos sanitarios y toda la parte del comedor y de la cocina”. Recordó que anteriormente para el comedor “se habilitaban aulas, se corrían las mesas, se ponían los bancos” y valoró que ahora la escuela contará con un espacio “pensado y diseñado para que funcione como comedor”, en mejores condiciones tanto para estudiantes como para el personal.



Asimismo, adelantó la continuidad del plan de obras y explicó que habrá una segunda etapa vinculada a patios y accesos, además de una tercera instancia que incluirá “la intervención integral de todas las aulas”. Afirmó que el objetivo es que la institución se convierta en “esa escuela que todos y todas soñamos”.



El intendente de Junín de los Andes, Luis Madueño remarcó el valor de la reinauguración de la escuela y recordó que al inicio de la gestión el gobernador les solicitó a los jefes comunales darle un tratamiento prioritario al mantenimiento escolar. Dijo que el gobierno provincial “empleó un plan de trabajo” para la localidad y aseguró que “se ha hecho muchísimo”.



“Cada decisión que se toma y cada acción que se hace, es pensando en los alumnos y los docentes”, señaló Madueño y expresó que el objetivo es mejorar la calidad educativa y las condiciones en las que se desarrollan las actividades escolares. Asimismo, enumeró parte de las intervenciones en marcha y afirmó que “son tantas las obras que está llevando adelante el gobierno de la provincia del Neuquén que tenemos que estar orgullosos como juninenses”.



“Hace muchísimos años que no se le prestaba la atención que correspondía a las instituciones educativas y hoy se está dando respuesta. Estamos más que agradecidos con el gobierno provincial”, finalizó.



Por su parte, la directora de la escuela, Érica Cruces destacó las múltiples instancias en las que la comunidad educativa se reunió “para pensar, escribir y pedir por un comedor para la escuela”, un anhelo que durante mucho tiempo pareció lejano, pero finalmente pudo concretarse. “Si bien se veía muy lejos esa posibilidad, hoy vemos ese sueño hecho realidad”, indicó.



Subrayó que la escuela cuenta ahora con nuevos espacios que incluyen un comedor, baños accesibles y un sector destinado a la elaboración de refrigerios “acorde a las necesidades” de los estudiantes. Dijo que el comedor “impacta directamente en los estudiantes que transitan jornada extendida” y consideró que las nuevas instalaciones fortalecen el acompañamiento y el trabajo de los docentes, mejorando la dinámica cotidiana.



“Damos las gracias a todas las personas que hicieron y hacen posible que este tipo de obras se concreten, haciendo de los espacios un lugar dinámico y funcional”, indicó. Además, destacó el rol de los docentes y auxiliares de servicio de la institución y agradeció a las familias de los estudiantes, porque “entendieron la importancia y el significado de las obras”.



