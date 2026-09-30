El juicio por el transfemicidio de Azul Semeñenko ya tiene jurado popular. Después de tres jornadas de selección en la Ciudad Judicial, quedaron definidas las 16 personas que desde este viernes deberán escuchar las pruebas y evaluar la responsabilidad del único acusado por el crimen de la mujer trans.

El tribunal estará compuesto por 12 integrantes titulares y cuatro suplentes, en partes iguales entre mujeres y varones. La selección se realizó entre más de 120 vecinos y vecinas que habían sido convocados para participar del proceso.

El debate comenzará este viernes 2 de octubre a las 8:30 y está previsto que se extienda durante 14 jornadas. La dirección estará a cargo del juez técnico Luciano Hermosilla.

Qué deberá resolver el jurado

A partir del inicio del debate, los integrantes titulares deberán escuchar los argumentos de la Fiscalía, la querella y la defensa, además de analizar las pruebas que se incorporen durante el juicio.

El único acusado es R.D.S., quien llega a juicio acusado por un homicidio triplemente calificado.

Para arribar a un veredicto de culpabilidad se necesitan al menos ocho votos afirmativos de los 12 jurados titulares. Si no se alcanza esa cantidad, el veredicto será de no culpabilidad.

La acusación sostiene que el crimen ocurrió durante la madrugada del 25 de septiembre de 2025, luego de que el acusado abordara a Semeñenko mientras ella ofrecía servicios sexuales en la vía pública.

La acusación por un ataque con extrema violencia

De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público Fiscal y la querella, ambos llegaron hasta el domicilio del imputado. Allí, según la teoría del caso, R.D.S. atacó a Semeñenko con golpes provocados con elementos contundentes y al menos 25 heridas de arma blanca.

La Fiscalía sostiene que las lesiones provocaron una hemorragia interna masiva por daños en el corazón y la aorta torácica.

El Ministerio Público Fiscal también atribuye al acusado haber incrementado deliberadamente el dolor y padecimiento de la víctima y sostiene que el ataque ocurrió mediando violencia de género y por odio a su identidad de género.

Un crimen que terminó con el cuerpo en un canal

Después del ataque, siempre según la acusación, el cuerpo de Semeñenko fue trasladado desde la vivienda del imputado hasta un canal de desagüe ubicado sobre calle Pergamino.

El cuerpo fue encontrado el 14 de octubre de 2025, envuelto en una lona y atado con alambres, de acuerdo con la reconstrucción presentada por la Fiscalía y la querella.

La calificación legal atribuida al acusado es homicidio triplemente calificado por ensañamiento, por odio a la identidad de género y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género, en calidad de autor.

La figura por la que será juzgado contempla como única pena posible la prisión perpetua.

Tres días para definir quiénes integrarán el tribunal

La conformación del jurado demandó tres jornadas de selección en la Ciudad Judicial. En el proceso participaron el fiscal jefe Agustín García, la fiscal del caso Guadalupe Inaudi y las asistentes letradas Agustina Jarry y Agustina Bouyer, junto con la querella particular que representa a la familia de Semeñenko y la defensa del imputado.

Ahora, con el jurado definido, comenzará la etapa central del proceso: durante las próximas semanas, las 12 personas titulares deberán escuchar el juicio y determinar, a partir de las pruebas presentadas, si corresponde atribuir responsabilidad penal al único acusado.