El juicio por el transfemicidio de Azul Semeñenko ya tiene prevista su fecha de inicio

En una audiencia realizada este jueves en la Ciudad Judicial de Neuquén, las partes que intervienen en la causa por el transfemicidio de Azul Semeñenko acordaron solicitar a la Oficina Judicial Penal el envío de un formulario a las personas sorteadas para participar de la audiencia de selección de jurados.

La medida apunta a obtener información previa de los ciudadanos convocados para integrar el jurado popular y facilitar así el desarrollo de las jornadas de selección previstas para los días 28 y 29 de septiembre.

Según se informó durante la audiencia, esta modalidad ya fue utilizada en otros juicios por jurados con resultados positivos, ya que permite a acusadores y defensores contar con datos preliminares para realizar un proceso más dinámico y ordenado.

Azul Semeñenko fue asesinada durante la madrugada del 25 de septiembre de 2025, pero su cuerpo fue hallado semanas después - Foto: Archivo

La causa tiene como imputado a un hombre que será juzgado bajo la modalidad de jurado popular, un mecanismo previsto para los delitos más graves en la provincia de Neuquén.

El debate oral comenzará el 1 de octubre

Durante la misma audiencia, las partes también acordaron modificar la fecha de inicio del juicio. Inicialmente previsto para comenzar el 30 de septiembre, el debate oral fue postergado un día y arrancará finalmente el jueves 1 de octubre.

La decisión busca otorgar un margen adicional a quienes resulten seleccionados como jurados populares, permitiéndoles reorganizar compromisos laborales, familiares y personales antes del inicio de las audiencias.

De esta manera, los ciudadanos elegidos contarán con una jornada intermedia entre la audiencia de selección y el comienzo efectivo del juicio.

Roberto Daniel Sánchez es el acusado por el transfemicidio de Azul Semeñenko - Foto: Archivo

Un caso que llegará a juicio por jurados

El proceso judicial avanzó hasta la instancia de juicio por jurados, donde doce ciudadanos deberán analizar las pruebas y determinar la responsabilidad penal del acusado, Roberto Daniel Sánchez.

En las próximas semanas se completará la etapa de selección de jurados, considerada una instancia clave para garantizar la imparcialidad del tribunal popular que tendrá a su cargo el análisis del caso.