La Justicia se acercará a los barrios de Plottier con orientación a los vecinos sobre trámites y denuncias

Los vecinos de Plottier podrán recibir orientación sobre trámites, denuncias y causas judiciales en sus propios barrios a partir del jueves 12 de noviembre. La iniciativa comenzará en El Chacay, donde un equipo especializado atenderá de 8 a 14, y luego continuará en otras comisiones vecinales de la ciudad.

La medida surgió de un convenio firmado este martes por la intendenta Malena Resa y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, Gustavo Mazieres. El acuerdo establece un trabajo conjunto entre el Municipio y el Poder Judicial para acercar información y orientación jurídica a la comunidad.

La atención estará a cargo de la Red de Justicia y Acceso Comunitario (Red JAC), mediante el dispositivo INFOAS. La Municipalidad de Plottier facilitará los espacios físicos en las comisiones vecinales para desarrollar las jornadas.

Dónde comienza la atención judicial y cómo continuará

Primera jornada

12 de noviembre - De 8 a 14 · Primera jornada de atención

El cronograma contempla que, durante la semana siguiente, el dispositivo llegue al barrio Los Álamos. Posteriormente, la propuesta se extenderá a otras comisiones vecinales, de acuerdo con las necesidades de cada sector.

La iniciativa busca reducir las dificultades que muchas personas encuentran cuando necesitan orientación judicial, especialmente si no conocen qué organismo debe intervenir o cuáles son los pasos para iniciar una gestión.

Qué consultas y trámites se podrán realizar

El servicio estará destinado tanto a quienes ya tienen una causa judicial como a quienes necesitan saber cómo actuar frente a un problema o conflicto.

Entre las consultas previstas se encuentran:

Denuncias: dónde presentarlas y qué organismo debe intervenir según cada situación.

Trámites judiciales: cómo iniciarlos y cuáles son los pasos que deben seguirse.

Asistencia legal: si el caso requiere el patrocinio de un abogado.

Estado de causas: cómo consultar los expedientes y comprender sus actuaciones.

Denuncias por internet: asistencia para realizar gestiones a través de los canales digitales.

Uno de los aspectos centrales es que no será necesario contar con un expediente judicial abierto para acercarse. La orientación también estará disponible para quienes todavía no saben dónde recurrir o cómo encaminar una situación.

La intendenta de Plottier, Malena Resa, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, Gustavo Mazieres, celebraron este martes un convenio para acercar la Justicia a los barrios - Foto: Municipalidad de Plottier

Qué busca resolver el dispositivo de Justicia comunitaria

La propuesta apunta a facilitar el acceso a información judicial y evitar que una consulta inicial implique trasladarse hasta dependencias del Poder Judicial en Neuquén capital.

En ese sentido, el dispositivo INFOAS funcionará como un espacio de orientación para identificar qué pasos corresponden en cada situación, qué organismo tiene competencia y qué alternativas existen para avanzar con una gestión.

La atención en las comisiones vecinales también permitirá detectar las necesidades particulares de cada barrio. Esa información podrá servir para definir dónde reforzar la presencia del servicio y cómo organizar las próximas jornadas.

Es importante distinguir que se trata de un servicio de orientación y acompañamiento en gestiones, no de un anuncio de apertura de oficinas judiciales permanentes ni de una representación legal automática para quienes concurran.

El convenio entre Malena Resa y el Tribunal Superior de Justicia

Durante la firma, la intendenta Malena Resa destacó la importancia de acercar los servicios de Justicia a la población y valoró el trabajo conjunto con el Poder Judicial para facilitar el acceso a los derechos.

Por su parte, Gustavo Mazieres remarcó la necesidad de garantizar una presencia efectiva de la Justicia en la comunidad. También señaló que el dispositivo permitirá que los vecinos encuentren respuestas en sus propios barrios, sin tener que viajar hasta Neuquén para resolver consultas que pueden atenderse de manera cercana.

El titular del Tribunal Superior de Justicia consideró, además, que la iniciativa podrá ampliarse en función de las demandas de cada sector.

De la firma participaron el vocal del TSJ, Germán Busamia, y el titular de la Red JAC, Germán Cazeneuve. También acompañaron el acuerdo Diego Castro, coordinador de Tierras, y Yamila Salas, directora de Comisiones Vecinales de la Municipalidad de Plottier.