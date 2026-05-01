Tras la renuncia de Luis Bertolini, quien había quedado acorralado por la Justicia, la intendencia de Plottier quedó en manos de Malena Resa. La presidenta del Concejo Deliberante de esa localidad ocupará el cargo de manera interina hasta 2027.

Quién es Malena Resa, la intendenta interina de Plottier

Oriunda de Plottier, Resa se formó como profesora de Inglés en el instituto Juan Ramón Fernández, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde residió durante 14 años. Concluida esa etapa, volvió a su pueblo natal y puso en marcha la Escuela Municipal de Idiomas de Plottier (EMIP), una iniciativa que marcó su fuerte inserción en la comunidad.

El vínculo de Resa con la vida plottiense también se expresa a través de su participación en actividades sociales y culturales, y en una cercanía con el ámbito deportivo: su hermano, Matías Resa, es el presidente del Centro Español de Plottier.

En el terreno político, dio sus primeros pasos durante la intendencia de Andrés Peressini, cuando ocupó el cargo de subsecretaria de Educación. Más tarde, obtuvo una banca en el Concejo Deliberante por el partido Siempre, espacio del que luego se apartó para conformar un bloque propio.

Durante la intendencia de Gloria Argentina Ruiz, Resa fue concejala y lanzó su propio sello político, Construcción Ciudadana. Así logró posicionarse en el Concejo Deliberante de Plottier.

Del Concejo Deliberante al interinato

Tras la salida de Claudia Namuncurá, concejala que encabezó el Concejo Deliberante plottiende durante el primer año de gestión de Bertolini, se allanó el camino para que Resa ocupe ese lugar. Algo que ocurrió en 2025. Ya en febrero de este año, Resa logró que el cuerpo de legisladores plottienses la renovaran en ese cargo.

Este jueves, como primera en línea de sucesión, quedó a cargo de la intendencia de Plottier. Ahora Resa deberá ocupar el Ejecutivo de esa localidad hasta la finalización del mandato.