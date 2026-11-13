La justicia neuquina ordenó a una obra social cubrir la medicación de una mujer que espera un trasplante

Una obra social deberá garantizar la entrega de la medicación a una mujer que padece una enfermedad hepática, luego de que la Justicia hiciera lugar a un reclamo presentado por la paciente. La decisión se tomó mientras continúa una causa en la que también pidió volver a ser atendida en el Hospital Italiano de Buenos Aires.

La mujer fue diagnosticada con hepatitis autoinmune y en 2021 fue enviada al Hospital Italiano para realizar estudios previos a un posible trasplante de hígado. Esos controles le permitieron ingresar a la lista de espera del INCUCAI.

Según explicó en su presentación, la situación cambió cuando la obra social dejó de cubrir los viajes a Buenos Aires. Esto le impidió continuar con los controles necesarios y, con el tiempo, quedó fuera de la lista de espera por no tener actualizada su evaluación médica.

La medicación, una prioridad

La jueza Eliana Fortbetil consideró que la falta de medicamentos representaba una situación urgente. Según la documentación presentada, la paciente llevaba meses sin recibir la cobertura necesaria para continuar con el tratamiento indicado por sus médicos.

Por ese motivo, ordenó a la obra social que garantice la entrega de la medicación mientras se resuelve la causa. En caso de incumplimiento, podrían aplicarse sanciones económicas.

El pedido de volver al Hospital Italiano

La mujer también había solicitado que se retomaran las derivaciones al Hospital Italiano y que se eliminaran los copagos. Sin embargo, la Justicia decidió no resolver esos puntos por ahora.

La magistrada señaló que todavía es necesario contar con más información para determinar si la falta de cobertura de los viajes tuvo relación directa con la pérdida de su lugar en la lista de espera para el trasplante.

La Cámara de Apelaciones confirmó la decisión y mantuvo vigente la obligación de la obra social de garantizar la medicación durante el proceso judicial.