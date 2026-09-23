Una cosechadora de cerezas terminó recurriendo a la Justicia después de sufrir un accidente mientras trabajaba y considerar insuficiente la indemnización que le ofreció la ART. La mujer estaba en plena jornada de cosecha cuando tomó una escalera para trasladarla dentro del establecimiento y, de manera repentina, la lanza se cerró. El mecanismo le atrapó los dedos medio y anular de la mano derecha y el dolor le impidió terminar ese día de trabajo.

La empresa denunció inmediatamente el accidente ante Asociart ART, que reconoció lo ocurrido y se hizo cargo de la atención médica. Después de recibir el alta, la trabajadora concurrió a la Comisión Médica de Roca, donde determinaron que las lesiones le habían dejado una incapacidad laboral permanente del 10,19%. La mujer aceptó ese porcentaje, pero rechazó el monto que le ofrecieron como compensación por las secuelas del accidente.

La diferencia terminó en los tribunales laborales de Roca. La trabajadora inició una demanda contra Asociart ART, pero no discutió el grado de incapacidad que ya había sido establecido. El reclamo apuntó directamente al dinero: sostuvo que la indemnización que le correspondía debía ser superior a la calculada durante la instancia administrativa.

La aseguradora reconoció el accidente y la atención médica que había brindado, aunque rechazó la suma reclamada. Sostuvo que el cálculo se había realizado sobre un salario mensual que no correspondía y cuestionó también la actualización aplicada. El caso obligó a la Cámara Laboral a revisar los ingresos de la mujer y, especialmente, la particular situación de una trabajadora que realizaba tareas durante una temporada.

Para establecer cuánto debía cobrar, el Tribunal analizó los salarios anteriores al accidente y los días que efectivamente había trabajado. Con esa información calculó el ingreso base mensual y aplicó el 10,19% de incapacidad determinado por la Comisión Médica. También tuvo en cuenta las reglas de la Ley de Riesgos del Trabajo, la Ley 26.773 y los criterios fijados por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro en el precedente “Leiva”.

El análisis terminó favoreciendo a la trabajadora: la Cámara consideró que correspondía una indemnización superior a la que había sido calculada en la instancia administrativa y condenó a Asociart ART a pagar la diferencia. La suma incluye los intereses correspondientes, que continuarán acumulándose hasta que el dinero sea efectivamente abonado.

La aseguradora deberá pagar dentro de los diez días posteriores a la notificación de la sentencia. Sin embargo, la resolución todavía no está firme y puede ser apelada. De esta manera, el accidente que comenzó con una escalera que atrapó dos dedos durante una jornada de cosecha terminó convertido en un reclamo judicial que obligó a recalcular la compensación que debía recibir la trabajadora.