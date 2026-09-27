Las Lajas celebró la primavera con carrozas, murgas y mucha participación

Las Lajas volvió a celebrar la llegada de la primavera con una jornada de color, música y tradición que reunió a niños, jóvenes, adultos y familias en la avenida principal de la localidad. El tradicional desfile contó con carrozas y murgas, además de una importante presencia de público que se acercó para acompañar la propuesta.

La actividad correspondió a la tercera edición de la Fiesta de Carrozas, una iniciativa que busca recuperar una celebración que formó parte de la historia de Las Lajas y volver a instalarla como un espacio de encuentro para toda la comunidad.

Durante el desfile, las calles se transformaron en el escenario de una propuesta que combinó cultura, literatura y expresiones tradicionales, con la participación de instituciones educativas, agrupaciones y vecinos que trabajaron en las distintas presentaciones.

Desde la organización destacaron especialmente el acompañamiento de las familias y las escuelas, consideradas piezas centrales para sostener una celebración que se realiza cada año y que apunta a fortalecer la participación comunitaria.

“Este tercer año de la Fiesta de Carrozas nos encuentra con una gran participación de niños, jóvenes y adultos, y sobre todo de las familias”, señaló Hernán Elgueta, subsecretario de Relaciones Institucionales y Gestión Cultural.

El funcionario explicó que la propuesta busca recuperar una tradición que Las Lajas tuvo hace muchos años y poner nuevamente en valor las raíces culturales de la localidad. También destacó la incorporación de escuelas, vecinos y personas provenientes de otros lugares.

Según Elgueta, el trabajo realizado durante la preparación de las carrozas pudo verse reflejado tanto en las producciones presentadas como en la respuesta del público, que acompañó el paso de las distintas propuestas a lo largo de la avenida principal.

Entre las expresiones culturales que formaron parte del desfile también hubo una representación vinculada con los saberes ancestrales relacionados con la lana. La Agrupación Gaucha Femenina presentó una carroza dedicada a mostrar distintas etapas de ese proceso tradicional.

“Con este carro queremos transmitir y poner en valor lo ancestral, mostrando todo el proceso del trabajo con la lana: desde cómo se hila y se trabaja en el telar hasta llegar a la prenda terminada”, explicó Gladys Moya, integrante de la agrupación.

La propuesta buscó mostrar de manera visual el recorrido de la lana hasta convertirse en prendas como chalecos, polainas o medias, como una forma de recuperar conocimientos y prácticas que forman parte de la identidad cultural de la comunidad.

Con música, carrozas, murgas y una amplia participación vecinal, Las Lajas volvió a llevar la celebración a sus calles. La Fiesta de Carrozas se consolida así como una propuesta que combina el festejo por la llegada de la primavera con la recuperación de tradiciones y el encuentro entre generaciones.