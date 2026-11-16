Lanzamiento de Neuquén Próximo: Figueroa anunció la creación de un fondo soberano para el 2028

Este lunes 16 de noviembre, en la Escuela número 2 de Avenida Argentina y San Juan, en la capital provincial, el Gobierno de Neuquén lanzó el programa Neuquén Próximo, una iniciativa destinada a planificar el crecimiento económico de la región hacia el 2030.

La iniciativa propone una hoja de ruta para ordenar el crecimiento, establecer prioridades y construir una visión compartida de la provincia con arraigo y crecimiento territorial.

La actividad fue encabezada por el gobernador de la provincia, Rolando Figueroa y por el secretario de COPADE, Rubén Etcheverry.

En su discurso, Figueroa expresó: “Piensen qué importante es que nosotros podamos planificar hacia dónde vamos como provincia en un momento muy particular que vive Neuquén, y con un desafío que muchas veces se encuentran quienes planifican”.

En ese sentido sostuvo: “Cuando uno planifica en un país o en un lugar donde hay fronteras cerradas muchas veces es más fácil porque se sabe cuáles van a ser los actores, cuántas personas van a nacer, la infraestructura necesaria”, y comentó que “en Neuquén se nos complica porque crece permanentemente con el fenómeno migratorio que se va acentuando y nos genera nuevas obligaciones”.

“El año que viene tendremos 35.000 nuevos neuquinos”, describió el gobernador de Neuquén en su discurso.

“¿Si uno no sabe cuántos vendrán porque no responden a una invitación planificada, cómo podemos planificarlo así?”, se preguntó Figueroa y manifestó: “Debemos hacer un estimativo, implica todos los años pensar en un nuevo Chos Malal, cada dos años en un nuevo Plottier o Centenario, imaginense la inversión en obra pública”.

Sobre la misma línea expresó: “Para esto debe haber una conducción que sepa llevar bien los recursos. Es la primera vez que hay una planificación verdadera sobre los recursos que tenemos”, y dijo que “la transformación de Vaca Muerta ya comenzó”.

Además, habló del panorama económico heredado. “El 55% de la deuda pública consolidada de US$1.263 millones era créditos para afrontar gastos corrientes, pero la deuda con el ciudadano que no está registrada (gas, cloacas, etcétera) fue calculada en US$4.000 millones”, indicó el gobernador de Neuquén.

“El desafío hacia el 2030 es cancelar esta deuda, pagaremos la mitad de la que se nos dejó, además de la mitad de las obras que hacían falta. Debemos disminuir toda esta deuda que la eliminaremos para el 2028”, sentenció Rolando Figueroa.

Finalmente anunció que, para 2028, la idea es constituir un fondo soberano para reinvertir con externalidades positivas en distintas obras y financiar otras actividades que deben crecer, y puso como ejemplo el desarrollo de hectáreas bajo riego.