La Provincia lanza Neuquén Próximo, una iniciativa para planificar el crecimiento económico

El próximo lunes 16 de noviembre a las 9.00, en la Escuela número 2 de Avenida Argentina y San Juan, en la capital provincial, el Gobierno de Neuquén lanzará el programa Neuquén Próximo, una iniciativa destinada a planificar el crecimiento económico de la región hacia el 2030.

La iniciativa propone una hoja de ruta para ordenar el crecimiento, establecer prioridades y construir una visión compartida de la provincia con arraigo y crecimiento territorial.

El evento es organizado a través de COPADE, cuyo secretario Rubén Etcheverry expresó en el programa La Segunda Mañana que se emite por AM550 que “es una planificación con algún diferencial innovador el cual tiene tres horizontes claves: ordenar para poner en marcha las obras que anunció el Gobernador, la agenda 2030 que tiene que ver con la consolidación y aceleración de estos planes y programas, y el largo plazo que es la visión hacia el 2050”.

“Aprendimos luego del 2020, que era en aquel entonces salir de este monocultivo de gas y petróleo. Hoy hay otra oportunidad y queremos consolidar estas inversiones, las características tienen que ver con cuáles eran los problemas cuando Rolando Figueroa nos encomendó esto, una era la falta de participación, con lo cual en eso trabajamos en foros ciudadanos para ver cómo sueña el neuquino en la visión hacia el 2050”, expresó Etcheverry en AM550.

En ese sentido sostuvo: “Hablamos de participación continua y la planificación que hoy es dinámica, hay cambios permanentes, pero es parte de lo que se inició y se sigue trabajando”.

Por otro lado, dijo que esta planificación viene “con un diagnóstico previo” y que uno de los ejes principales tiene que ver con el crecimiento demográfico.

La entrevista completa





