Próximo Paso: Rolando Figueroa convocó a centenares de jóvenes a prepararse para el futuro de Neuquén

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, encabezó este jueves el cierre de Próximo Paso, una iniciativa que durante el año acercó herramientas de formación y experiencias laborales a estudiantes secundarios. La jornada reunió a más de 650 jóvenes de nueve establecimientos educativos de Neuquén capital.

Durante el encuentro, el mandatario planteó que la provincia atraviesa una etapa decisiva y que la preparación de las nuevas generaciones será determinante para aprovechar las oportunidades económicas y laborales que se abrirán en los próximos años.

Hoy el mundo nos empuja a tomar decisiones y dentro de esas decisiones que debemos tomar está potenciar a la juventud, porque en cinco o diez años Neuquén va a ser otro Neuquén. Si no nos preparamos, el lugar lo van a terminar ocupando otros", sostuvo Figueroa.

El desafío generacional que planteó Figueroa

El gobernador vinculó la formación de los jóvenes con el futuro productivo y social de la provincia. En ese sentido, consideró que el desafío de Neuquén debe trascender las diferencias políticas y personales.

Lo que tenemos que construir hoy en Neuquén es un desafío que tiene que trascender a las personas, a los sectores, grupos o partidos políticos. Hoy el desafío que tenemos en Neuquén es generacional", afirmó.

También llamó a priorizar las propuestas por encima de las críticas y sostuvo que las buenas ideas deben ser aprovechadas incluso cuando provienen de sectores adversarios.

En uno de los pasajes centrales de su exposición, Figueroa destacó el papel de la educación en la autonomía personal y las posibilidades de desarrollo: "El mayor acto revolucionario que puede existir en una sociedad es estudiar y educarse".

Según explicó, la formación permite tomar decisiones con independencia y elegir tanto el camino profesional como el entorno en el que cada persona quiere desarrollarse.

Energía y empleo: las oportunidades que se abren para los jóvenes

La industria energética también tuvo un lugar destacado en la jornada. El ministro de Energía, Gustavo Medele, presentó el potencial de Neuquén y explicó las oportunidades laborales que genera el desarrollo del sector.

La actividad incluyó, además, un panel sobre hidrocarburos con la participación de un estudiante avanzado de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), la ingeniera Agustina Larreguy y Guido Robuschi, gerente de Reclutamiento de SLB.

El intercambio permitió abordar los perfiles profesionales y las habilidades que demanda una de las principales actividades económicas de la región.

El planteo adquiere relevancia en un contexto en el que el desarrollo de Vaca Muerta y la expansión de la industria energética generan necesidades de capacitación y nuevos desafíos para la formación de trabajadores.

Experiencias laborales y herramientas para conseguir empleo

Uno de los momentos centrales fue el panel protagonizado por Figueroa y el ministro de Trabajo y Desarrollo Humano, Lucas Castelli. Ambos compartieron sus primeros pasos en el mundo laboral, las oportunidades que encontraron y las decisiones que marcaron sus recorridos.

También participó Sofía Jobs, conocida como SofiJobs, especialista en empleabilidad y licenciada en Relaciones Laborales, quien brindó recomendaciones para reconocer fortalezas personales, construir una marca propia y prepararse para entrevistas laborales.

La propuesta buscó acercar herramientas concretas a quienes están comenzando a proyectar su futuro profesional.

Becas, capacitación y programas para las juventudes

La jornada incluyó stands informativos sobre distintas iniciativas provinciales:

Becas Gregorio Álvarez .

Emplea Neuquén.

Copreti.

Consejería Integral Adolescente del Ministerio de Salud.

Figueroa también destacó la responsabilidad del Estado en la generación de oportunidades y mencionó las becas y la construcción de 100.000 metros cuadrados de escuelas como parte de las políticas vinculadas con la educación. "La movilidad social que genera la educación no la genera nada", concluyó.

Qué busca Próximo Paso

Próximo Paso forma parte de las iniciativas destinadas a acompañar a los jóvenes durante la transición entre la escuela secundaria y el mundo laboral.

A través de encuentros, paneles y espacios de capacitación, el programa busca acercar experiencias, información y herramientas para que los estudiantes puedan identificar oportunidades de desarrollo personal y profesional.

El cierre reunió a referentes del Gobierno provincial, especialistas en empleabilidad y representantes de la industria energética. El desafío que quedó planteado es cómo transformar esas experiencias y herramientas en oportunidades concretas de formación y empleo para las nuevas generaciones.