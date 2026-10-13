La empresa de aerolíneas LATAM Airlines anunció que suspenderá desde el próximo 25 de octubre la ruta aérea que conecta Neuquén con Santiago de Chile. La novedad sorprendió a los usuarios ya que la ruta había comenzado a operar en marzo de este año.

Según la compañía, la decisión se atribuyó a una demanda menor a la prevista. La medida afectará los vuelos entre ambas ciudades y dejará sin continuidad directa una conexión internacional que llevaba pocos meses en funcionamiento.

Los servicios alcanzados por la suspensión son LA416 y LA432, en el tramo Santiago-Neuquén, y LA417 y LA433, en el recorrido inverso, entre Neuquén y la capital chilena.

En el gobierno neuquino hubo indignación ya que, lo que generó mayor incomodidad fue que LATAM nunca abrió una instancia de conversación con la Provincia.

Las autoridades gubernamentales manifestaron que existía la predisposición a analizar alternativas, sin embargo nunca se abrió esa posibilidad desde la compañía, según indicaron.

Qué pasa con los pasajes ya adquiridos

En cuanto a aquellos pasajeros que ya tengan pasajes para viajar con esta aerolínea ya sea a Chile o a Neuquén, se aclaró que quienes tengan viajes emitidos para después del 25 de octubre se ofrecerán alternativas de reubicación.

Por otro lado, se informó que los vuelos afectados ya fueron cerrados y no se ofrecen más en su sitio web.

Según la información comunicada, quienes ya tengan pasajes podrán viajar vía Buenos Aires, con conexiones desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza o el Aeroparque Jorge Newbery, mediante Aerolíneas Argentinas y posteriores tramos con LATAM.

Sin embargo la reubicación está sujeta a disponibilidad de lugares. Por esto, quienes tengan reservas para viajar después de la fecha de suspensión deberán consultar con la compañía o con la agencia donde compraron sus pasajes para conocer las opciones disponibles.

Una suspensión inesperada y sin alternativa

La ruta entre Neuquén y Santiago de Chile había comenzado a operar el 29 de marzo, con cuatro frecuencias semanales los martes, jueves, viernes y domingos. Los vuelos eran realizados en aviones Airbus A320, con capacidad para 174 pasajeros.

La empresa lamentó la interrupción de la ruta y aseguró que mantiene su compromiso con el desarrollo de la conectividad regional, al tiempo que dejó abierta la posibilidad de futuras oportunidades de colaboración “cuando las condiciones de mercado así lo permitan”.

Tras informar la novedad de la suspensión, la aerolínea indicó que el nivel de demanda quedó por debajo de las expectativas, lo cual motivó la decisión de discontinuar el servicio desde fines de octubre.