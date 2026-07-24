La compañía aérea LATAM Airlines anunció la suspensión de la ruta que conectaba directamente Neuquén con Santiago de Chile, a casi cuatro meses del inicio de las operaciones. La medida comenzará a regir el próximo 25 de octubre, aunque este sábado dejarán de comercializarse pasajes para esos vuelos.

A través de un comunicado, la empresa calificó la decisión como “difícil” y explicó que fue tomada luego de una “exhaustiva revisión de itinerarios” y un análisis del desempeño de su red de rutas. Según detalló, la demanda registró “niveles sostenidamente inferiores a los proyectados”.

LATAM había comenzado a operar la conexión directa entre Neuquén y Santiago de Chile el 29 de marzo.

La ruta entre Neuquén y Santiago de Chile había comenzado a operar el 29 de marzo, con cuatro frecuencias semanales los martes, jueves, viernes y domingos. Los vuelos eran realizados en aviones Airbus A320, con capacidad para 174 pasajeros. Desde LATAM informaron que los pasajeros que tengan pasajes emitidos para viajar después del 25 de octubre serán reubicados, sujeto a disponibilidad, en vuelos vía Buenos Aires con una aerolínea asociada y conexiones posteriores de LATAM.

La gestión de protección será coordinada por la compañía entre el 27 de julio y el 10 de agosto. Durante ese período, los pasajeros podrán consultar su nuevo itinerario en la sección “Mis Viajes” de la aplicación de LATAM o en su sitio web. En caso de que la alternativa ofrecida no resulte satisfactoria, podrán solicitar el reembolso del ticket.

Los pasajeros afectados podrán ser reubicados vía Buenos Aires o solicitar el reembolso de sus pasajes.

La empresa lamentó la interrupción de la ruta y aseguró que mantiene su compromiso con el desarrollo de la conectividad regional, al tiempo que dejó abierta la posibilidad de futuras oportunidades de colaboración “cuando las condiciones de mercado así lo permitan”. La conexión directa había sido presentada como una alternativa para reducir los tiempos de viaje entre Neuquén y Chile, además de impulsar el turismo, el intercambio comercial y la integración binacional.