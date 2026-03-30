Después de casi siete años sin conexión aérea directa, Neuquén volvió a vincularse con Chile. Este domingo 29 de marzo arribó el primer vuelo de LATAM desde Santiago, con una ocupación cercana a los 90 pasajeros, en lo que fue considerado un inicio auspicioso para la reactivación de la ruta.

El avión aterrizó a las 19:16 en el Aeropuerto Presidente Perón, cumpliendo con el horario previsto y siendo recibido por autoridades provinciales. El regreso de esta conexión representa un paso clave en el proceso de internacionalización de la provincia y en la recuperación de su conectividad aérea.

La expectativa es alta no solo por el movimiento turístico, sino también por el impacto en el comercio y la integración regional. La ruta vuelve a posicionar a Neuquén en el mapa de conexiones internacionales, con acceso directo a uno de los principales centros aéreos de Sudamérica.

Alta demanda desde el inicio

El vuelo inaugural no solo llegó con buen nivel de ocupación, sino que además más de 90 pasajeros partieron de regreso hacia Santiago, lo que refuerza las proyecciones positivas en cuanto a la demanda.

Los vuelos serán operados con aeronaves Airbus A320, con capacidad para aproximadamente 174 pasajeros, y tendrán una duración estimada de una hora y media.

Cuatro frecuencias semanales

La nueva conexión contará con cuatro vuelos por semana: desde Santiago de Chile a Neuquén: martes a las 10:00, jueves a las 16:45, viernes a las 10:00 y domingos a las 17:20. Desde Neuquén a Santiago de Chile: martes a las 13:29, jueves a las 20:20, viernes a las 13:29 y domingos a las 20:55.

Este esquema mejora notablemente la conectividad respecto a años anteriores y permite mayor flexibilidad para viajeros de turismo y negocios.

Una puerta al mundo

Uno de los puntos más destacados de esta ruta es la posibilidad de conexión internacional. A través del aeropuerto de Santiago, los pasajeros neuquinos podrán acceder a más de 31 destinos internacionales en América, Europa y Oceanía, utilizando el hub de LATAM.

Se estima que la ruta podría transportar más de 25.000 pasajeros al año, consolidándose como una herramienta estratégica para el desarrollo económico y turístico de la región.

Cuánto cuesta volar

En cuanto a los precios, los pasajes parten desde los $160.000 para el tramo Neuquén-Santiago en fechas cercanas al inicio de operaciones, mientras que en los primeros días de abril los valores ascienden a alrededor de $240.000, dependiendo de la anticipación de compra, el equipaje y las condiciones del servicio.

Con este primer vuelo, Neuquén no solo recupera una conexión perdida, sino que abre una nueva etapa de integración internacional, con el desafío de sostener en el tiempo una ruta clave para su crecimiento