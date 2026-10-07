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ACTIVIDAD HIDROCARBURÍFERA

La Legislatura aprobó el acuerdo de Neuquén con las petroleras para reparar rutas estratégicas de Vaca Muerta

El convenio suscripto entre 15 operadoras y el Ejecutivo provincial para reparar tramos de las rutas 7, 8 y 51 con fondos de adelanto de regalías tuvo el respaldo de 22 diputados, en tanto que ocho se pronunciaron en contra. Los detalles del acuerdo.

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Por Nicolás Zenobio

Redactor en la sección Política de Mejor Informado.
Miércoles, 07 de octubre de 2026 a las 15:23
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La Legislatura aprobó por mayoría el convenio entre Neuquén y operadoras para desarrollar obras viales en Vaca Muerta.

El proyecto para financiar obras viales estratégicas en Vaca Muerta se convirtió en ley este miércoles 7 de octubre a través de una sesión ordinaria. La iniciativa ratificó el acuerdo alcanzado entre el Gobierno provincial y empresas operadoras de la formación para avanzar con la pavimentación y repavimentación de distintos corredores utilizados por la actividad hidrocarburífera.

El proyecto tuvo el respaldo de 22 diputados de los bloques Comunidad, Movimiento Popular Neuquino, PRO-Nuevo Compromiso Neuquino, Fuerza Libertaria, Juntos, Arriba Neuquén, Neuquén Federal y Avanzar.

Por su parte, se pronunciaron en contra ocho representantes de las bancadas Democracia Neuquén, Cumplir, Unión por la Patria, Frente de Izquierda, Partido de los Trabajadores Socialistas y Juntos por el Cambio.

El acuerdo contempla obras sobre unos 158 kilómetros de las rutas provinciales 8, 51 y 7. Los trabajos incluyen dos tramos de la Ruta 8, de 95 y 8 kilómetros, 15 kilómetros de la Ruta 7 y otros 40 kilómetros de la Ruta 51. Según explicó el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, las obras permitirán generar vías alternativas de acceso a Añelo y mejorar la circulación y la seguridad vial en uno de los principales corredores productivos de la provincia.

El esquema establece que las empresas aportarán los fondos para financiar las obras y que la provincia será la encargada de definir y ejecutar los trabajos. El recupero de esos aportes se realizará posteriormente mediante peajes y deducciones de regalías, con el mecanismo de anticipo comenzando a los 30 meses de cada desembolso y con un límite del 20% de las regalías que percibe Neuquén.

El acuerdo prevé aportes de hasta 177,675 millones de dólares, destinados exclusivamente a infraestructura vial. La iniciativa surgió ante el fuerte crecimiento de la actividad de Vaca Muerta y el incremento del tránsito pesado sobre rutas que requieren mejoras para acompañar la expansión productiva. 

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