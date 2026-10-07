La Legislatura aprobó el acuerdo de Neuquén con las petroleras para reparar rutas estratégicas de Vaca Muerta

El proyecto para financiar obras viales estratégicas en Vaca Muerta se convirtió en ley este miércoles 7 de octubre a través de una sesión ordinaria. La iniciativa ratificó el acuerdo alcanzado entre el Gobierno provincial y empresas operadoras de la formación para avanzar con la pavimentación y repavimentación de distintos corredores utilizados por la actividad hidrocarburífera.

El proyecto tuvo el respaldo de 22 diputados de los bloques Comunidad, Movimiento Popular Neuquino, PRO-Nuevo Compromiso Neuquino, Fuerza Libertaria, Juntos, Arriba Neuquén, Neuquén Federal y Avanzar.

Por su parte, se pronunciaron en contra ocho representantes de las bancadas Democracia Neuquén, Cumplir, Unión por la Patria, Frente de Izquierda, Partido de los Trabajadores Socialistas y Juntos por el Cambio.

El acuerdo contempla obras sobre unos 158 kilómetros de las rutas provinciales 8, 51 y 7. Los trabajos incluyen dos tramos de la Ruta 8, de 95 y 8 kilómetros, 15 kilómetros de la Ruta 7 y otros 40 kilómetros de la Ruta 51. Según explicó el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, las obras permitirán generar vías alternativas de acceso a Añelo y mejorar la circulación y la seguridad vial en uno de los principales corredores productivos de la provincia.

El esquema establece que las empresas aportarán los fondos para financiar las obras y que la provincia será la encargada de definir y ejecutar los trabajos. El recupero de esos aportes se realizará posteriormente mediante peajes y deducciones de regalías, con el mecanismo de anticipo comenzando a los 30 meses de cada desembolso y con un límite del 20% de las regalías que percibe Neuquén.

El acuerdo prevé aportes de hasta 177,675 millones de dólares, destinados exclusivamente a infraestructura vial. La iniciativa surgió ante el fuerte crecimiento de la actividad de Vaca Muerta y el incremento del tránsito pesado sobre rutas que requieren mejoras para acompañar la expansión productiva.