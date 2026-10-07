El oficialismo cuenta votos, pero llegaría sin problemas para aprobar el acuerdo por las rutas de Vaca Muerta

La Legislatura de Neuquén se alista para una sesión clave que se llevará a cabo este miércoles 7 de octubre desde las 10.00. La reunión incluye proyectos de declaración y también una iniciativa para instalar dispositivos que detecten monóxido de carbono en las escuelas públicas de la provincia.

Sin embargo, el plato fuerte de la jornada tiene que ver con el tratamiento del acuerdo entre Neuquén y empresas petroleras que financiarán la reparación de tramos estratégicos de las rutas de Vaca Muerta, en pleno auge de la actividad hidrocarburífera en la región.

Se trata de una iniciativa enviada por el Gobierno que conduce Rolando Figueroa para financiar 158 kilómetros de las rutas provinciales 8, 51 y 7 mediante un adelanto de regalías con una inversión de hasta US$177 millones.

El titular del bloque oficialista (Comunidad) en el recinto, Ernesto Novoa se refirió a la importancia de incorporar al capital privado para lograr mejorar y ampliar la red vial en puntos estratégicos para el desarrollo del sector hidrocarburífero en la provincia. Al respecto, indicó que por los distintos tramos que confluyen en Añelo y Rincón de los Sauces circulan cerca de 50.000 personas todos los días.

Claudio Domínguez, del MPN, puso en valor las condiciones del préstamo al sostener que la provincia puede financiar obras viales de envergadura a tasa cero por 177 millones de dólares, con un plazo de gracia superior a los dos años y medio, en el cual la provincia termina devolviendo menos fondos que los solicitados inicialmente. Así lo dijo al señalar que al monto pactado se le deben descontar el dinero que las empresas deben abonar en concepto de peaje. “Hasta el BID y la CAF te prestan con intereses. Que alguien me traiga un caso en el país dónde se acuerda un préstamo y se devuelve menos de lo que te prestan al iniciar la obra”, acotó.

Los bloques Comunidad, MPN, Neuquén Federal, PRO-NCN, Avanzar, Fuerza Libertaria, Juntos y Arriba Neuquén se pronunciaron a favor del despacho que se dio esta mañana.

Por su parte, lo hicieron en contra las bancadas Unión por la Patria, Juntos por el Cambio-Unión Cívica Radical y el Frente de Izquierda.

Según pudo reconstruir MejorInformado, 10 de los 35 diputados provinciales votarían en contra del proyecto. Se trata de Brenda Buchiniz (Cumplir), María Cecilia Papa, Mónica Guanque, Federico Méndez (Democracia), Darío Martínez, Darío Peralta, Lorena Parrilli (Unión por la Patria), César Gass (Juntos por el Cambio-UCR), Julieta Ocampo (Frente de Izquierda) y César Parra (Partido de los Trabajadores Socialistas).

En cuanto al oficialismo, alcanzaría la aprobación del acuerdo porque tiene un total de 25 votos a favor, que significan los dos tercios necesarios para aprobar el proyecto.





