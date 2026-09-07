Figueroa firmará con petroleras un acuerdo para acelerar las rutas de Vaca Muerta

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, firmará este martes en Buenos Aires un acuerdo con las principales empresas operadoras de Vaca Muerta para avanzar con el prefinanciamiento de obras viales estratégicas. El esquema permitirá ejecutar trabajos en rutas provinciales vinculadas con la actividad hidrocarburífera.

El convenio será suscripto con compañías integrantes de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH). Entre las empresas participantes se encuentran YPF, Chevron, Pampa Energía, Pan American Energy, Pluspetrol, Shell, Vista Energy, Total Austral y Tecpetrol, entre otras.

La propuesta contempla que las empresas adelanten recursos que corresponden a la Provincia, mediante un esquema asociado a regalías, para acelerar la construcción y mejora de rutas. El Gobierno neuquino busca que la expansión de Vaca Muerta tenga una traducción directa en infraestructura, conectividad y logística.

El acuerdo busca acelerar las rutas que necesita Vaca Muerta

Figueroa confirmó la firma durante una rueda de prensa junto al intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido, tras la inauguración de obras de asfalto en la ciudad.

“Mañana tenemos una firma muy importante en la ciudad de Buenos Aires, donde todas las operadoras acuerdan el prefinanciamiento de las rutas de Vaca Muerta”, señaló el gobernador.

Según explicó, los fondos pertenecen a la Provincia, ya que funcionan como un anticipo de regalías. De esta manera, el mecanismo busca evitar que la ejecución de infraestructura quede condicionada exclusivamente a los tiempos habituales de financiamiento público.

El mandatario planteó el esquema como un beneficio para ambas partes: mientras Neuquén puede acelerar las obras, las empresas hidrocarburíferas obtienen mejores condiciones de circulación para el transporte asociado a la producción.

El acuerdo había sido anunciado originalmente durante los últimos días de agosto y posteriormente se confirmó que la firma se realizaría en Buenos Aires debido a cuestiones de agenda de las operadoras.

Qué rutas están contempladas en el acuerdo

Entre las primeras obras previstas aparece la pavimentación de la Ruta Provincial 8, en el tramo comprendido entre el empalme con la Ruta Provincial 6 y el denominado Camino de Tortuga.

La intervención permitirá generar una alternativa para el tránsito vinculado con Vaca Muerta y complementará los trabajos que ya se ejecutan sobre la Ruta Provincial 6 en Rincón de los Sauces.

El esquema también contempla:

Ruta Provincial 51: pavimentación y repavimentación entre las rutas 8 y 17.

pavimentación y repavimentación entre las rutas 8 y 17. Ruta Provincial 8: repavimentación entre las rutas 51 y 7.

repavimentación entre las rutas 51 y 7. Ruta Provincial 7: trabajos desde el límite con Río Negro hasta el empalme con la Ruta 8.

Estas obras forman parte de un programa vial más amplio que el Gobierno neuquino viene desarrollando para acompañar el crecimiento de la actividad energética.

Un plan que apunta a superar los 1.000 kilómetros

Figueroa aseguró que la Provincia prevé llegar a más de 1.000 kilómetros de rutas en marcha hacia octubre.

La cifra adquiere relevancia porque el Gobierno busca ampliar de manera significativa la infraestructura disponible en un territorio donde el crecimiento de Vaca Muerta incrementó el movimiento de camiones, equipos, trabajadores y servicios.

En abril, el gobernador había explicado que el Plan Vial contempla 850 kilómetros de nuevas rutas y 650 kilómetros de repavimentación, con intervenciones distribuidas en distintas regiones de Neuquén.

El objetivo no es solamente mejorar caminos existentes, sino modificar los corredores utilizados por la industria, reducir tiempos de traslado y ordenar el tránsito pesado.

La Ruta 8 busca sacar tránsito petrolero de Añelo

Uno de los puntos centrales del nuevo esquema es la Ruta 8.

La pavimentación del tramo entre la Ruta 6 y el Camino de Tortuga permitirá generar una alternativa para el movimiento hacia las áreas hidrocarburíferas y evitar parte del tránsito que actualmente atraviesa Añelo.

La obra se complementa con la repavimentación de la Ruta 6 en Rincón de los Sauces y con las intervenciones previstas sobre las rutas 7 y 51.

El Gobierno provincial ya había presentado este corredor como una pieza de la nueva logística de Vaca Muerta: la intención es que el crecimiento de la producción no tenga como consecuencia una presión cada vez mayor sobre los mismos corredores viales.

El antecedente: empresas petroleras que financian infraestructura

El convenio de este martes no aparece de manera aislada.

Durante 2026, Neuquén avanzó en distintos mecanismos para vincular la actividad hidrocarburífera con el financiamiento de infraestructura. En abril, el Gobierno provincial había acordado con once empresas un conjunto de obras sobre las rutas 7, 8 y 51 y un nodo vial en la intersección de las rutas 7 y 8.

Además, la Provincia incorporó mecanismos de participación de las empresas en obras vinculadas con nuevas concesiones. Uno de los antecedentes mencionados por el propio Gobierno es el bono de infraestructura asociado a YPF, utilizado para avanzar con etapas de la Ruta 7 en el sector de Cortaderas.

La diferencia del acuerdo que se firmará ahora está en la escala: las principales operadoras de Vaca Muerta participarán de un esquema conjunto de prefinanciamiento.

¿Qué cambia para Neuquén?

El impacto esperado excede a las empresas petroleras.

Para la Provincia, mejorar las rutas significa reducir costos logísticos, aumentar la seguridad vial y preparar la infraestructura para una producción hidrocarburífera que continúa creciendo.

Para las localidades atravesadas por esos corredores, las obras pueden modificar la distribución del tránsito pesado y reducir la presión sobre rutas que actualmente concentran buena parte del movimiento hacia los yacimientos.

Un ejemplo reciente es el bypass de Añelo, cuya primera etapa permitió conectar las rutas 7 y 17 para retirar parte del tránsito pesado del casco urbano. La obra apunta precisamente a separar la circulación productiva de la movilidad cotidiana de los vecinos.

El financiamiento de las rutas forma parte de una estrategia más amplia

Figueroa vinculó el acuerdo vial con una idea más amplia: que los recursos generados por Vaca Muerta se transformen en infraestructura que permanezca en la provincia.

Durante su reciente gira por Washington y Houston, el gobernador insistió en que el desafío no consiste únicamente en aumentar la producción de petróleo y gas, sino en preparar a Neuquén para las próximas décadas.

En ese marco, también adelantó que durante el encuentro con las operadoras se abordará la gestión del agua.

El Gobierno provincial viene aplicando un esquema similar en infraestructura hídrica, con mecanismos destinados a que la actividad hidrocarburífera contribuya al financiamiento de obras de agua y saneamiento.

Las empresas que participarán

Del acuerdo participarán las principales compañías operadoras de Vaca Muerta:

YPF, Chevron, Pampa Energía, Pan American Energy, Phoenix Global Resources, Pluspetrol, Shell, Total Austral, Vista Energy, Geopark, Harbour Energy, Wintershall Dea Argentina, Continental Resources Argentina y Tecpetrol.

La participación de estas compañías representa una articulación directa entre el Gobierno de Neuquén y el sector hidrocarburífero para financiar infraestructura vinculada con la expansión productiva.