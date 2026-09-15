La Legislatura cerró su exposición en el interior para reformar el Código de Faltas

La Comisión Especial de la Legislatura de Neuquén de reforma del Código de Faltas tuvo su sexto encuentro federal en la región Vaca Muerta. Como en cada oportunidad en la que el cuerpo se constituyó en territorio, en la ocasión vecinos y vecinas, la fuerza policial, referentes políticos y judiciales, entre otros actores, plantearon las principales problemáticas del lugar.

Participaron de la reunión los diputados Matías Martínez (Comunidad) y Marcelo Bermúdez (PRO-NCN), presidente y secretario -respectivamente- de la comisión y la diputada Luz Ríos (Comunidad). También lo hicieron la intendenta, Norma Sepúlveda; el delegado regional, Milton Morales; el presidente del Concejo Deliberante, Daniel Aravena; así como jueces de paz y de faltas, asistentes letrados, personal policial, funcionarios de la cartera municipal y los representantes del cuerpo de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Durante el encuentro, se evaluó la pertinencia de implementar un registro contravencional particular en tanto base de infracciones cometidas al Código de Faltas; promover la digitalización para agilizar los procesos en las contravenciones y la capacitación del personal involucrado en su aplicación.

Asimismo, se planteó la necesidad de soluciones concretas a diferentes problemáticas de índole cotidiana que afectan la convivencia local. Así, por ejemplo, se sugirió la faena y el remate para los casos de animales sueltos en la ciudad y a campañas de educación vial e incremento del valor de las multas ante ruidos molestos derivados de motos o automóviles reformados, entre otros aspectos.

La reunión tuvo lugar en Rincón de los Sauces y fue la última en el interior provincial. En efecto, la próxima será en la región Confluencia, dando cierre al recorrido federal que hizo el cuerpo a fin de recopilar información y testimonios directos sobre las problemáticas convivenciales más comunes que afectan a cada localidad.

Cabe recordar que tal comisión fue creada por resolución de Cámara número 1241 con el fin actualizar el régimen contravencional que lleva más de seis décadas de vigencia. El objetivo es construir un nuevo sistema normativo de carácter accesible, cercano y comprensible para la ciudadanía, orientado a inducir comportamientos que permitan el orden público y una mejor convivencia social.





