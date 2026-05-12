La Legislatura de Neuquén avanzó ayer en la definición del cronograma territorial para reformar el Código de Faltas, el cual tiene actualmente más de 60 años y está retrasado en numerosos aspectos. La idea de la comisión especial que se conformó es recorrer todas las localidades de la Provincia para trabajar en conjunto con la ciudadanía, las fuerzas de seguridad y los juzgados de paz sobre los cambios para la normativa.

El diputado Matías Martínez, del bloque Comunidad, habló con el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550 acerca de este proyecto y dijo que “estamos en un momento muy oportuno para hacer la reforma del Código de Faltas, que a lo largo de 60 años fue acumulando cambios pero sin una lógica moderna de convivencia, por eso nos parece importante un rediseño integral”.

Por otro lado, el legislador reveló que “nunca se hizo una actualización integral y eso genera superposiciones y normas que quedaron viejas para el desarrollo de la Provincia”.

Con respecto a la decisión de conformar una comisión especial de la Legislatura para visitar distintas localidades del territorio provincial, Martínez remarcó la importancia de “invitar a la comunidad a que participe, juntarnos con jueces de paz, con las fuerzas de seguridad, sabiendo que hay idiosincrasias distintas en cada región”.

“Nos interesa generar un Código de Faltas que tenga una mirada territorial. El anterior nunca tuvo algo relacionado con un crecimiento urbano acelerado, con la convivencia digital que hoy es fundamental, el tema del turismo, medioambiente que no estaba previsto tampoco”, indicó.

“Hoy hay un sistema desordenado y poco coherente. Tenemos la expectativa de terminar esto antes de fin de año”, cerró.

La entrevista completa