Intendentes del Alto Neuquino dieron sus miradas sobre la reforma del Código de Faltas

Intendentes y concejales de la zona norte de la provincia del Neuquén participaron de la reunión de la comisión especial de reforma del Código de Faltas que tuvo lugar ayer en la localidad de Loncopué. En la ocasión, los jefes comunales destacaron la necesidad de incorporar las particularidades locales al nuevo Código Contravencional y destacaron la oportunidad para establecer una serie de procedimientos claros que definan las pautas de convivencia entre vecinos.

Así lo sugirieron durante el encuentro que mantuvieron con los legisladores Matías Martínez, Yamila Hermosilla (Comunidad), Marcelo Bermúdez (PRO-NCN) y Lorena Parrilli (UxP), quienes integran la comisión especial encargada de redactar el marco normativo. De la reunión también participaron jueces de paz, personal policial y vecinos de la localidad.

Durante la actividad, los vecinos relevaron problemáticas relacionadas a perros sueltos en la vía pública, micro basurales y pidieron tomar en consideración la posibilidad de incluir el trabajo comunitario al momento de tener que fijar sanciones leves frente a una contravención.

Al respecto, alertaron sobre casos de mordedura de perros sueltos y pidieron reforzar la labor de zoonosis en las zonas residenciales de la región del Alto Neuquén. También hubo solicitudes para erradicar basurales clandestinos que se forman en distintos puntos de las ciudades. Para estos casos, se solicitó la intervención de la Secretaría de Ambiente durante el proceso de eliminación.

La reunión se desarrolló en el salón del gremio ATEN y estuvieron presentes los intendentes de Loncopué, Daniel Soto; de Caviahue-Copahue, Daniel Mansegosa; concejales de El Cholar, Taquimilán y El Huecú; el delegado regional del Alto Neuquén, Néstor Fuentes y los representantes del poder Judicial y Legislativo, Ángel Herrera y Natalia Acin, respectivamente. Pesidió la comisión Matías Martínez y ofició de secretario Marcelo Bermúdez.