La Provincia de Neuquén informó que durante el último año logró reducir en 114.743 días las licencias médicas docentes, en el marco de una serie de medidas de control y seguimiento implementadas en el sistema educativo. Los datos fueron presentados por el Ministerio de Educación como parte de un balance de gestión sobre las políticas vinculadas al ausentismo escolar.

Según la información oficial, la comparación comprende el período entre el 1 de septiembre de 2025 y el 1 de septiembre de 2026, y muestra una disminución significativa en la cantidad de certificados médicos presentados por trabajadores de la educación.

Menos certificados y licencias más cortas

Uno de los indicadores destacados por la cartera educativa fue la reducción de aproximadamente 9.500 certificados médicos por mes.

Además, se registró una modificación en la duración promedio de las denominadas licencias cortas. Mientras que anteriormente tenían una extensión media de 15 días, actualmente el promedio se ubica en 7 días, lo que impactó directamente en la cantidad total de jornadas de ausencia dentro de las escuelas neuquinas.

Desde el Gobierno provincial sostienen que esta reducción permitió mejorar la continuidad pedagógica y disminuir la necesidad de coberturas temporarias en establecimientos educativos de Neuquén capital, el Alto Valle, la Confluencia y localidades del interior.

Auditorías médicas y controles más estrictos

Las autoridades atribuyen los resultados a una batería de medidas implementadas durante la actual gestión para reforzar el control del régimen de licencias.

Entre las principales acciones se encuentra la recuperación por parte del Estado provincial del sistema de auditorías médicas, que anteriormente era tercerizado. También se incorporaron profesionales externos, controles domiciliarios y juntas médicas para verificar la situación de los agentes que solicitan licencias.

A esto se sumó la puesta en marcha del Sistema Integral de Salud Ocupacional (SISO), una herramienta que permite realizar el seguimiento de los certificados médicos presentados por los trabajadores de la educación.

Actualmente, según se informó, el sistema procesa alrededor de 1.100 certificados médicos por día, lo que permite un monitoreo permanente de las solicitudes.

El ausentismo bajó del 25% al 18%

Otro dato que destacó el Ministerio de Educación es la reducción del índice general de ausentismo docente.

De acuerdo con la información presentada ante la Legislatura provincial, el nivel de ausencias pasó del 25% al inicio de la gestión al 18% en la actualidad, una baja que el Ejecutivo vincula con la combinación de auditorías, controles médicos y seguimiento digital de las licencias.

En términos económicos, la Provincia estimó que la reducción de días de licencia generó un impacto presupuestario interanual cercano a los $12.000 millones, recursos que forman parte de las cuentas públicas en un contexto donde el Gobierno neuquino busca sostener el equilibrio fiscal mientras incrementa inversiones en infraestructura, educación y servicios.

El adicional por presencialidad, otro factor clave

Dentro de las políticas implementadas también aparece el adicional docente por presencialidad.

El beneficio contempla un plus salarial del 15% para aquellos trabajadores que cumplan determinados niveles de asistencia. Según la normativa vigente, el adicional se mantiene siempre que el docente no supere las tres faltas justificadas durante un trimestre.

Desde el Ejecutivo provincial consideran que este incentivo económico, junto con el fortalecimiento de los controles médicos, contribuyó a reducir el ausentismo y a mejorar la presencia de docentes en las aulas de toda la provincia.

La información forma parte del balance que la gestión neuquina presentó ante los legisladores para explicar los cambios registrados en el sistema educativo durante el último año.