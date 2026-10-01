Preinscripción para Primer año de secundaria en Neuquén: fechas, requisitos y cómo pedir una vacante para 2027

El paso de la escuela primaria al nivel secundario es uno de los cambios más importantes en la vida escolar de los adolescentes. Para acompañar ese proceso, la Provincia del Neuquén habilitó la preinscripción para estudiantes que ingresarán a Primer año durante el ciclo lectivo 2027.

La gestión se realiza a través del Portal de Preinscripciones y permite solicitar vacantes en escuelas secundarias de gestión estatal.

Quiénes deben realizar la preinscripción al nivel Secundario

Deberán completar el trámite:

Todos los estudiantes que ingresen a Primer año de la escuela secundaria en 2027.

Para acceder a una vacante, deberán cumplir con la edad correspondiente al 30 de junio de 2027.

Cuáles son las fechas de preinscripción para el nivel Secundario

La preinscripción para el nivel secundario será:

Del 5 al 19 de octubre de 2026 inclusive.

Se trata del primer proceso que se desarrollará dentro del cronograma de inscripciones para el próximo ciclo lectivo.

Qué se necesita para completar el trámite

Correo electrónico activo

Las familias deberán disponer de una cuenta de correo electrónico activa para:

Validar la inscripción.

Recibir información oficial.

Consultar el estado de la solicitud.

Documentación obligatoria

Será necesario adjuntar:

DNI del estudiante (frente y dorso).

DNI de la persona responsable (frente y dorso).

Los documentos deberán estar digitalizados en formato PDF, PNG, JPG o JPEG.

Una transición clave para miles de adolescentes

El ingreso a la secundaria representa nuevos desafíos académicos y sociales. La planificación anticipada de las vacantes busca garantizar igualdad de oportunidades y acompañar a las familias durante una etapa fundamental de la trayectoria educativa de los jóvenes neuquinos.

Importante: las autoridades recomiendan reunir toda la documentación antes del inicio del período de inscripción para agilizar el trámite y evitar inconvenientes.