Ingreso a Primer grado en Neuquén: cómo hacer la preinscripción para el ciclo lectivo 2027

El inicio de la escuela primaria representa uno de los momentos más importantes en la trayectoria educativa de niñas y niños. Por eso, el Ministerio de Educación de Neuquén habilitó el proceso de preinscripción para quienes ingresarán a Primer grado durante el ciclo lectivo 2027.

El trámite se realiza de manera online y permite solicitar una vacante en establecimientos de gestión estatal de toda la provincia.

Quiénes deben preinscribirse para Primer grado

La preinscripción está destinada a:

Estudiantes que ingresarán a Primer grado en 2027.

Sin embargo, existe una excepción importante.

No deberán realizar el trámite aquellos alumnos que hayan cursado Sala de 5 años en un jardín anexo y continúen Primer grado dentro de la misma institución educativa.

En cambio, quienes soliciten una vacante en otra escuela sí deberán completar la preinscripción.

Fechas de inscripción para la escuela primaria

El cronograma oficial establece que la preinscripción para Primer grado se realizará:

Del 9 al 13 de noviembre de 2026 inclusive.

Las autoridades educativas recomiendan no esperar los últimos días para completar el trámite.

Requisitos y documentación

Correo electrónico activo

Será necesario contar con una dirección de correo electrónico activa para:

Recibir códigos de validación .

. Acceder a las notificaciones del proceso .

. Consultar el estado de la solicitud.

Documentación obligatoria

Las familias deberán adjuntar:

DNI del estudiante (frente y dorso) .

. DNI de la persona responsable (frente y dorso).

Nota: Los archivos podrán cargarse en formato PDF, PNG, JPG o JPEG.

El comienzo de una nueva etapa educativa

El ingreso a Primer grado marca el inicio de la escolaridad obligatoria y constituye un momento significativo para miles de familias neuquinas. La preinscripción permite ordenar la demanda de vacantes y fortalecer el acceso equitativo a la educación pública en toda la provincia.